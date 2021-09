Yannick Noah papa de Joalukas, 17 ans : il partage de tendres photos de famille

Yannick Noah est un vrai papa poule. Sur son compte Instagram, l'ancien champion de tennis qui a remporté le tournoi de Roland-Garros en 1983, a partagé un cliché intime de son fils benjamin et lui. Sur ladite photo, on voit Yannick Noah faire la grimace tout en tenant son fils Joalukas dans ses bras, qui lui aussi fait la moue. Un précieux moment certainement retrouvé dans un album photo et qui a enchanté les abonnés de l'artiste de 61 ans. "Père et fils", a simplement noté l'interprète de La voix des sages en légende.

Joalukas a bien grandi depuis ! L'adolescent de 17 ans n'a plus rien à voir avec le petit bonhomme que l'on peut voir sur le cliché. Né de l'union de Yannick Noah et de sa femme Isabelle Camus, Joalukas a été très touché par le post de son papa. Dans l'espace commentaires, il a laissé un coeur en guise de remerciement. "Les liens du sang sont indéfectibles", "précieux moment père-fils", "trop chou", ont commenté des fans du clan Noah sous la photo. De son côté, Joalukas Noah a également partagé des clichés intimes de son enfance.