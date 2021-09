Yannick Noah en famille : retour à Roland-Garros avec ses enfants, un grand moment

Yannick Noah et Roland-Garros vivent une histoire d'amour particulière. L'ex-tennisman (et ancien gagnant du tournoi du Grand Chelem) y a fait son retour. Il était cette fois spectateur d'un événement sportif et a célébré la victoire de son boxeur préféré en famille !

Tony Yoka poursuit "La Conquête" ! Le boxeur français est remonté sur le ring le 10 septembre dernier, à Roland-Garros, dans le 16e arrondissement de Paris. Il a affronté et battu le Croate Petar Milas, devant des spectateurs survoltés.

Le public présent a également assisté à un autre combat. Souleymane Cissokho a terrassé son adversaire, le Russe Ismail Iliev, par KO technique lors de la cinquième reprise. Le Français a ainsi conservé sa ceinture WBA WBA Intercontinental dans la catégorie super-légers. Au premier rang, Yannick Noah et deux de ses enfants, Eleejah et Joalukas, l'ont encouragé et applaudi.