Yannick Noah à la fête pour les 24 ans de sa fille Jenaye

Quand on est père de cinq enfants, on a souvent l'occasion de célébrer de beaux évènements avec les siens. Pour Yannick Noah, la famille est quelque chose de sacré et il y a deux jours, c'était un jour très spécial puisque sa fille Jenaye a eu 24 ans. Si c'est parfois compliqué pour l'ancien tennisman de voir ses enfants, éparpillés aux quatre coins de la planète, il n'oublie jamais de leur souhaiter un joyeux anniversaire à travers ses réseaux sociaux.

C'est exactement ce qu'il a fait samedi dernier pour la belle Jenaye, que l'on a récemment vu défiler lors de la Fashion Week parisienne. Pour les 24 ans de sa fille, le compagnon d'Isabelle Camus lui a adressé un beau message sur Instagram que ses 65 000 abonnés ont pu apprécier puisqu'il y a ajouté trois belles photos. "Happy birthday ma chérie !!!! 24 ans déjà !! Love you !!!!!!! ! See you Monday #birthday #joyeuxanniversaire #love", écrit-il, visiblement tout excité à l'idée de retrouver sa fille très prochainement. Un beau message déjà liké plus de 5 000 fois par les internautes et qui a fait réagir le clan Noah puisque Joalukas et Joakim ont commenté la publication. Sur la première photo on peut voir Yannick et Jenaye prendre la pose alors que sur les deux autres, seule la belle brune est présente.