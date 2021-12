Nicolas Bedos et sa chérie Pauline : sortie en amoureux face aux danseurs de Danse avec les stars

West Side Story a vu le jour en 1957. 64 ans plus tard, la comédie musicale continue d'inspirer. Nicolas Bedos et sa compagne Pauline Desmonts, Joyce Jonathan et Jean-Marc Généreux ont découvert une nouvelle adaptation sur grand écran, lors d'une avant-première très animée !

Le nouveau West Side Story sort en France le mercredi 8 décembre 2021. Une poignée de chanceux spectateurs l'ont regardé avant le grand public, en assistant à l'avant-première du jeudi 2 décembre 2021 au Grand Rex, dans le 2e arrondissement. Les absences du réalisateur Steven Spielberg et des acteurs Ansel Elgort et Rachel Zegler n'ont pas découragé Nicolas Bedos et Joyce Jonathan qui ont bravé le froid pour se rendre à la projection. Le premier s'est présenté sur le photocall avec sa compagne Pauline Desmonts, grâce à qui il a retrouvé la joie de vivre après un double deuil. En mai 2020, le réalisateur a perdu son père, Guy Bedos, puis son parrain, Jean-Louis Labadie. Les deux hommes avaient 85 et 81 ans.

L'ex-Miss France Vaimalama Chaves, Liane Foly, le chanteur Bilal Hassani, Léa Salamé, Augustin Trapenard et bien d'autres invités ont répondu présents. Tous se sont replongés dans la célèbre histoire d'amour de Tony et Maria (joués par Ansel Elgort et Rachel Zegler), un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

Les danseurs de l'émission Danse avec les stars Adrien Caby, Joël Luzolo, Elsa Bois, Samuel Texier et Candice Pascal, l'ancien de la bande Maxime Dereymez et l'ex-juge Jean-Marc Généreux n'auraient manqué cette projection pour rien au monde ! Ces deux derniers ont même rejoué les pas de danse de la mythique comédie musicale devant les photographes.