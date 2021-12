Gros clash entre Wejdene et son danseur dans DALS ? "Il est vrai que...", un juré balance !

Parmi les personnalités au casting de la dernière saison de Danse avec les stars, remportée par Tayc et Fauve Hautot vendredi 26 novembre 2021 sur le parquet de TF1, la belle Wejdene a fait le show. Mais ses performances ne lui ont pas permis d'aller au bout de l'aventure. En effet, la jeune chanteuse a été éliminée lors du sixième prime avec son partenaire Samuel Texier. Un départ avec perte et fracas... Chris Marques, juré de l'émission, s'explique auprès de nos confrères de Télépro.

D'après les informations de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, Wejdene était "vraiment en conflit avec son danseur". "Il y a eu un clash mardi, elle a quitté les coulisses car il lui reprochait d'être passive et de ne plus vouloir jouer le jeu. Elle est allée se plaindre à la production", avait-il ajouté. Depuis ces révélations, ni l'interprète du tube Anissa ni Samuel Texier n'ont pris la parole sur le sujet. Toutefois, Wejdene avait pris une grande décision : elle a supprimé toutes les photos de son compte Instagram avec comme seule explication la phrase suivante : "C'était cool mais oubliez-moi !"

De son côté, Chris Marques livre son point de vue. "Il y a eu une vraie complexité avec son âge. Après Danse avec les stars, n'est-ce pas le meilleur moment pour vendre des places pour une tournée ? Supprimer son contenu Instagram, c'est du marketing malin. C'est une émission éprouvante, c'est une enfant. Physiquement, c'est dur. Ils sont tout le temps filmés", indique-t-il. Et d'en dire un peu plus sur la relation parfois tendue que Wejdene entretenait avec Samuel Texier : "Il est vrai que son danseur a tout essayé pour ressortir son côté guerrière. Tous les couples s'engueulent même moi avec ma femme."

Ces tensions dont fait état le camarade de François Alu, Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier rejoignent les révélations de Gilles Verdez, dans TPMP, qui indiquait que la jeune chanteuse avait été harcelée et poussée vers la sortie. "La production voulait que Wejdene parte, vous savez que tout est organisé dans Danse avec les stars. Et ils ont mis Wejdene en condition de partir, le danseur a été odieux avec elle. Ils ont tout fait pour qu'elle pète les plombs mais elle a un entourage formidable qui a dit 'arrêtez, vous la harcelez, elle est très jeune, elle va craquer donc il faut qu'elle parte'", avait-il assuré. Là encore, Wejdene n'avait pas réagi.