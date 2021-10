Wejdene fâchée avec son partenaire de Danse avec les stars ? Nouvelles révélations sur leur clash...

Depuis son élimination de Danse avec les stars vendredi soir, Wejdene est au coeur de rumeurs. La jeune chanteuse de 17 ans est en effet soupçonnée de s'être brouillée avec son partenaire Samuel Texier. Une rumeur qui s'amplifie de jour en jour, notamment en raison de détails surprenants et de messages cryptiques de la part de Wejdene. Ce lundi 25 octobre 2021, Cyril Hanouna s'est intéressé à cette affaire dans Touche pas à mon poste et a partagé une information qui vient confirmer des tensions entre la candidate et son danseur.

En effet, en direct sur C8, Cyril Hanouna a lu un message du journaliste Clément Garin, une "source sûre" d'après lui, qui déclare : "Elle est vraiment en conflit avec son danseur, il y a eu un clash mardi, elle a quitté les coulisses car il lui reprochait d'être passive et de ne plus vouloir jouer le jeu. Elle est allée se plaindre à la production."

De leurs côtés, Wejdene et Samuel Texier se murent toujours dans le silence. Les internautes ont néanmoins remarqué ces derniers jours que la chanteuse avait "unfollow" le danseur sur les réseaux sociaux. Après quoi, elle a supprimé toutes les photos de son compte à l'exception de cette publication troublante : "C'était cool mais, oubliez moi." Plus tard, en story, elle s'est révélée toujours plus énigmatique en déclarant : "Ma santé n'a pas de prix. Ma tournée sera la seule."

Rappelons que, après son élimination dans Danse avec les stars, Wejdene n'a en tout cas rien laissé paraître quant à un éventuel conflit avec Samuel Texier. Au contraire, elle ne manquait pas d'éloges à son sujet, soulignant "sa sagesse, sa tendresse et sa bienveillance".