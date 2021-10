"Ma santé n'a pas de prix" : Wejdene inquiète dévoile un message étrange après DALS

Le 22 octobre, TF1 diffusait un nouveau prime de Danse avec les stars 2021. Et, au terme de la soirée, ce sont Wejdene et Samuel Texier qui ont été éliminés de la compétition. Deux jours après, la chanteuse a inquiété ses abonnés en postant de mystérieux messages sur Instagram.

Mais que s'est-il passé depuis le fameux prime de Danse avec les stars ? Wejdene et Samuel Texier ont présenté une rumba sur le titre Message personnel, de Janie. Malgré sa belle prestation, la chanteuse de 17 ans n'a pas réussi à atteindre les 30 points pour sortir de la hot seat. Elle n'a donc pu éviter le face à face et, malheureusement pour elle, il a précipité son élimination. "J'ai passé de merveilleuses semaines. J'ai appris beaucoup de choses et je dirais que j'ai un peu grandi parce que j'ai appris à prendre sur moi, à être patiente et à danser, ce que je ne savais pas du tout faire. Je me suis découvert un petit potentiel", avait-elle déclaré après l'annonce des résultats. Une déception pour ses fans.

Et si ces derniers espéraient pouvoir continuer à suivre ses aventures sur les réseaux sociaux, il n'en est rien. Dimanche, les internautes ont remarqué que Wejdene avait supprimé toutes ses photos. Il ne reste plus qu'une simple publication sur son fil d'actualité, sur laquelle on peut lire : "C'était cool mais, oubliez moi." Si certains pensent qu'il s'agit d'un simple coup de communication pour sa tournée, d'autres étaient inquiets. Et l'un des messages qu'elle a ensuite publié en story ne les a pas rassurés. "Ma santé n'a pas de prix. Ma tournée sera la seule." La jeune femme a ensuite fait savoir à ses fans et à son équipe qu'elle les aimait. Une manière pour elle d'annoncer qu'elle va mettre fin à sa carrière à cause de sa santé ? Pour l'heure, le mystère reste entier. Mais s'il s'agit bel et bien d'un simple coup de communication, force est de constater que cela marche car de nombreuses personnes en parlent.