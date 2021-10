Wejdene fâchée avec son partenaire de Danse avec les stars ? Des détails surprennent...

Vendredi 22 octobre 2021 était diffusé un nouveau prime de Danse avec les stars. Une soirée encore une fois sous tension pour les candidats et à l'issue de laquelleWejdene et son partenaire Samuel Texier se sont fait éliminer. "J'ai passé de merveilleuses semaines. J'ai appris beaucoup de choses et je dirais que j'ai un peu grandi parce que j'ai appris à prendre sur moi, à être patiente et à danser, ce que je ne savais pas du tout faire. Je me suis découvert un petit potentiel", a-t-elle déclaré, bonne perdante, après le résultat des votes. Wejdene a également profité de sa prise de parole pour remercier son danseur Samuel et souligner "sa sagesse, sa tendresse et sa bienveillance". De doux mots qui témoignent à priori de leur belle complicité mais les internautes pensent que la réalité serait tout autre.

En effet, lors de l'After présentée par Karine Ferri, l'ambiance entre Wejdene et Samuel Texier n'avait pas l'air d'être au beau fixe. Tous deux étaient même placés à grande distance l'un de l'autre sur le plateau pour débriefer de leur parcours avant que la chanteuse ne quitte la soirée. "Elle s'est barrée de l'after. Le tabouret est vide à côté de Samuel. Le melon quoi !", "Non mais Wejdene qui part du plateau, c'est quel genre de manque de respect ?", se sont interrogés les internautes sur Twitter. Face à autant de messages, la principale intéressée a tenu à mettre les choses au clair : son départ soudain est en fait lié aux conditions imposées afin d'assurer la protection des mineurs car Wejdene n'est âgée que de 17 ans. "Je suis mineur, je ne peux pas être sur le plateau après 00h", a-t-elle expliqué.