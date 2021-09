Wejdene trop jeune pour Danse avec les stars : la chanteuse a failli "laisser tomber"

C'est une incroyable ascension que vit Wejdene. En seulement un an, la chanteuse est devenue une personnalité incontournable dans le paysage musical grâce à ses premiers tubes Anissa et Coco. Forte de son succès, elle continue sur sa lancée en rejoignant le casting de la onzième saison de Danse avec les stars dont le lancement est prévu pour le 17 septembre prochain.

Lors de la conférence de presse qui a eu lieu mardi 31 août, Wejdene n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de fouler le parquet de TF1, confiant au passage espérer se déhancher sur une musique de Beyoncé. Pourtant, il y a encore quelques mois, l'artiste a bien failli tout envoyer valser.

En effet, en raison de son jeune âge, Wejdene a dû s'engager dans des démarches administratives très longues. "Ça va faire un an qu'on m'a proposé. C'était super long les démarches, j'avais 16 ans, je venais de les avoir, et c'était compliqué par rapport à la télé de passer après 22h. Ce n'était pas possible étant mineure", a-t-elle expliqué. Ajoutant : "C'était un protocole trop compliqué. À un moment, j'avais carrément envie de laisser tomber, on n'arrivait pas à faire mon planning, on s'est dit que Danse avec les stars ce serait pas sûr du coup et puis, l'année est passée, et maintenant je suis contente de le faire, je me dis 'Enfin !'." Car oui, en soufflant sa 17e bougie en avril dernier, les règles se sont assouplies pour Wejdene, même si des conditions sont toujours imposées aux diffuseurs afin d'assurer la protection des mineurs.

Elle va donc bel et bien pouvoir concourir dans Danse avec les stars contre des candidats aussi redoutables qu'elle à savoir, Lââm, Bilal Hassani (qui sera en duo avec un homme), Lucie Lucas, Jean-Baptiste Maunier, Aurélie Pons, Tayc, Gérémy Crédeville, Lola Dubini, Moussa Niang, Michou et Dita Von Teese.