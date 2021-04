Wejdene, plus vieille que ce qu'elle fait croire ? Son âge réel enfin révélé, preuve à l'appui !

Au printemps 2020, Wejdene voit sa carrière exploser. Son titre Anissa est largement repris sur les réseaux sociaux, notamment sur Tik Tok, et la belle blonde connait un succès fou. Dès lors, ses fans se font curieux. Est-elle en couple ou célibataire ? Et surtout, quel âge a-t-elle ? Elle y répond clairement, preuve à l'appui !

Depuis le début de sa gloire, la jeune Wejdene assure être âgée de 16 ans. Mais ces derniers jours, un document d'identité a fuité... et sa date de naissance ne correspond pas ! Sur les réseaux sociaux, une photo de son passeport tourne. La jeune femme y prend la pose démaquillée, les cheveux bruns et attachés. Elle est présentée comme Wejdene Chaïb, mesurant 1m63... et née à Saint-Denis, le 23 avril 2000 ! En réalité, la chanteuse à succès aurait 20 ans, et célébrerait son 21e anniversaire dans quelques jours !

Alors que l'information circulait sur la Toile, dimanche 4 avril 2021 Wejdene s'est saisie de son compte Instagram afin de rétablir la vérité quant à son âge. En story sur le réseau social de partage d'images, elle partage une vraie photo de son passeport. Wejdene Chaïb mesure bien 1m63, est bel et bien née à Saint-Denis mais pas en 2000 ! En effet, la date de naissance inscrite ici est le 23 avril 2004. Ainsi, l'interprète de Je t'aime de ouf a bel et bien 16 ans, et bientôt 17 ans ! "2004 et fière chacal ! Arrêtez vos rumeurs", lance-t-elle, mettant ainsi fin aux bruits de couloir la disant plus âgée que ce qu'elle n'est.

Fin août 2020, à ses débuts, la chanteuse avait déjà annoncé son âge au moment de la sortie de son premier album... baptisé 16. "Mon rêve se réalise enfin. J'ai tout juste 16 ans et je bosse 24/24h, 7/7j pour vous satisfaire. J'ai tout mis dans l'album. Et vous n'avez encore rien vu...", lâchait-elle sur Twitter. Sa manière à elle de faire taire les mauvaises langues et assurer qu'elle était bien mineure, tandis que certains assuraient qu'elle avait l'âge de passer son bac, voire plus.

Une mise au point on ne peut plus claire !