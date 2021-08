Bilal Hassani en couple avec un homme dans Danse avec les stars : "Je ne suis pas là pour bousculer les gens"

Le 17 septembre 2021, TF1 lance la nouvelle et onzième saison de Danse avec les stars ! Un retour très attendu après une longue absence suite à la pandémie de coronavirus et qui promet d'ores et déjà de faire sensation. Le candidat Bilal Hassani n'y sera pas pour rien étant donné qu'il fait entrer le programme dans l'histoire en formant un duo avec un homme.

Lors de la conférence de presse qui a eu lieu ce mardi 31 août et à laquelle Purepeople.com a assisté, le chanteur s'est exprimé sur le sujet, confiant son ravissement à l'idée d'"ouvrir les mentalités". "Il ne faut pas que ce soit un non sujet. Je trouve que c'est vraiment cool qu'on puisse apporter ça le vendredi sur TF1 en prime time. Je suis très content. Je pense à toutes les personnes qui sont passées avant moi et qui ont travaillé très très dur pour ouvrir les mentalités en France. Je pense notamment à Emmanuel Moire. Là on fait un grand pas. J'ai hâte de pouvoir raconter ça aux Français, je pense que ça va faire du bien. Je ne suis pas là pour bousculer les gens. Ce n'est pas de la provocation, c'est purement l'envie de montrer quelque chose de frais, en accord avec notre époque, je pense que ça va être cool", a-t-il déclaré.

Forcément, une telle nouvelle a suscité beaucoup de réactions, des bonnes comme des mauvaises. Bilal Hassani, déjà malheureusement habitué à être la cible de violentes critiques, a décidé de ne prendre en compte que le positif. "Je ne lis pas les commentaires d'articles. Car sinon je vais me mettre à pleurer. Il ne vaut mieux pas que je prête attention à toute cette haine, ça peut me monter très vite à la tête. Je vais être accompagné sur mes réseaux sociaux et me concentrer pleinement sur l'aventure", a-t-il assuré.

Le public ne découvrira le partenaire de Bilal Hassani ainsi que ceux des autres candidats que lors du lancement de Danse avec les stars. Encore un peu de patience donc...