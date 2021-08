Danse avec les stars 2021 : Bilal Hassani sera-t-il avec un homme ou une femme ? TF1 répond enfin

C'est une question qui taraude les internautes depuis un moment maintenant. Bilal Hassani formera-t-il un binôme avec une femme ou un homme dans la prochaine et onzième saison de Danse avec les stars ? La production de l'émission a donné sa réponse vendredi 27 août lors de la conférence de presse. Et il a été accepté que Bilal Hassani danse avec un homme ! C'est donc la première fois qu'un couple du même sexe participera à l'émission en France.

D'après Frédéric Pedraza, directeur général adjoint de TF1 production, c'est le chanteur lui-même qui a fait cette requête. "On ne s'est absolument pas opposé au choix de Bilal, c'était complètement normal pour nous de le laisser décider et de répondre à ses attentes", a-t-il déclaré. Et pour Deborah Nahon, directrice des divertissements de la chaîne, d'ajouter : "Bilal voulait représenter la figure féminine dans son duo, alors c'était évident pour lui d'avoir un homme pour compléter son binôme. Il m'expliquait par exemple qu'il s'imaginait plus se faire porter, que de porter son partenaire".

Une fois sa participation officialisée, Bilal Hassani n'a pas caché sa joie d'entamer cette nouvelle aventure. "Je me souviens de ces soirées à regarder cette émission, à des années lumières d'imaginer que je la ferai un jour. J'espère qu'on marquera l'histoire, ensemble, cette année dans Danse avec les Stars saison 11", s'est-il enthousiasmé sur Instagram.