Wejdene "harcelée" et poussée vers la sortie dans Danse avec les stars ? Nouvelles révélations...

Il y a maintenant un peu plus de deux semaines, l'aventure Danse avec les stars est arrivée à son terme pour Wejdene. Après un début prometteur sur la piste, la chanteuse de 17 ans n'a pas été sauvée par le jury et, contre toute attente, c'est avec un certain soulagement qu'elle a tiré sa révérence. Et pour cause, Wejdene se serait grandement fâchée avec son partenaire de la saison Samuel Texier. Un membre de la production est même venu appuyer cette information, en rapportant que le danseur s'était énervé sur Wejdene et lui avait demandé de "commencer à respecter" les gens avec qui elle travaillait.

Ni Wejdene ni Samuel Texier n'ont jamais brisé le silence sur le sujet, mais d'autres continuent de le faire pour eux. Dans Touche pas à mon poste, mardi 2 novembre 2021, le débat a fait rage. Gilles Verdez a de son côté défendu Wejdene, assurant qu'elle avait été harcelée et poussée vers la sortie. "La production voulait que Wejdene parte, vous savez que tout est organisé dans Danse avec les stars. Et ils ont mis Wejdene en condition de partir, le danseur a été odieux avec elle. Ils ont tout fait pour qu'elle pète les plombs mais elle a un entourage formidable qui a dit 'arrêtez, vous la harcelez, elle est très jeune, elle va craquer donc il faut qu'elle parte'", a-t-il déclaré.

Il faut lui apprendre certaines manières

Une version bien différente de celle de Géraldine Maillet. "Selon mes informations, ce n'est pas du tout ça !", a rétorqué la chroniqueuse. Et pour elle d'expliquer : "Alors d'abord, Samuel Texier a été choisi parce que c'est un jeune danseur pas encore connu comme celle qu'ils ont mis avec Michou (Elsa Bois, ndlr). Et donc ils ont voulu faire des associations un peu cohérentes, ils n'allaient pas mettre un danseur de 30 ans ou 35 ans dans la mesure où elle est très jeune. C'était justement pour ne pas la gêner et qu'elle se sente très à l'aise. La dernière semaine, elle n'est pas venue aux répétitions, elle l'a planté systématiquement. Ça a mis Samuel Texier dans la mouise. Personne ne fait ça, tout le monde est super réglo. Outre le fait qu'elle vienne avec son staff, coiffeur, maquilleur... Voilà, ça va, il faut peut être lui apprendre certaines manières. En tout cas, Samuel Texier aura été exemplaire, c'est elle qui ne s'est pas présentée aux répétitions."