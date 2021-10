Wejdene fâchée avec son partenaire de Danse avec les stars ? Gros clash et crise de larmes, un audio dévoilé...

Wejdene devrait se souvenir longtemps de son passage dans Danse avec les stars. Éliminée lors du dernier prime diffusé le 22 octobre 2021, la chanteuse compte sans doute quelques points négatifs. Ce serait même quelque peu en catastrophe qu'elle aurait quitté l'aventure de TF1. Et pour cause, ces derniers jours, elle fait l'objet de rumeurs insistantes la disant brouillée avec son danseur Samuel Texier. Sans rien commenter, Wejdene a alimenté ces rumeurs en cessant de suivre le professionnel sur les réseaux sociaux et en supprimant toutes les photos de son compte Instagram à l'exception de cette publication troublante : "C'était cool mais, oubliez moi." Plus tard, en story, elle déclarait : "Ma santé n'a pas de prix. Ma tournée sera la seule."

Pour les internautes, cela ne fait aucun doute : il y a bien des tensions dans l'air entre l'interprète d'Anissa et Samuel Texier. Une information qu'est venu confirmer Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste en début de semaine. "Elle est vraiment en conflit avec son danseur, il y a eu un clash mardi, elle a quitté les coulisses car il lui reprochait d'être passive et de ne plus vouloir jouer le jeu. Elle est allée se plaindre à la production", a-t-il rapporté après avoir reçu un message du journaliste Clément Garin.

Elle a refusé de danser

L'affaire n'a pas fini de faire jaser puisque, jeudi 28 octobre, ce fut au tour du blogueur Aqababe de faire des révélations. Sur Snapchat, il a partagé l'audio accablant d'un membre de la production à l'encontre de Wejdene, laquelle n'aurait pas eu un comportement approprié. "On était en répétitions sur le plateau et son danseur, qui est quelqu'un de très simple, réservé et gentil, a pété un câble et lui a dit ce que tout le monde pensait. 'T'es une chieuse, t'es une emmerdeuse, tu crois que tu es arrivée, mais rappelle toi que tu as 17 ans et que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Il va falloir que tu commences à respecter les gens avec qui tu travailles'. Du coup, elle a fait la gueule, pendant les répétitions elle a refusé de danser, elle a ensuite refait sa princesse, crises de larmes et compagnie. On avait peur que pendant le direct elle refuse de danser mais elle a fait le minimum. Elle s'est fait éliminer et maintenant, elle fait sa pleureuse sur les réseaux", a déclaré cette source anonyme.

De leurs côtés, Wejdene et Samuel Texier ne se sont toujours pas exprimés sur le sujet. Après leur élimination, la chanteuse n'a évoqué aucun conflit avec Samuel Texier. Au contraire, elle a souligné "sa sagesse, sa tendresse et sa bienveillance". Le danseur a quant à lui confié avoir été "fier" d'avoir eu la jeune femme pour partenaire.