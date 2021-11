"Je ressens des trucs pour toi" : Michou avoue ses sentiments à Elsa Bois... et se prend un vent

Michou n'aurait jamais cru aller aussi loin dans l'aventure Danse avec les stars et pourtant avec sa partenaire Elsa Bois, il est bel et bien toujours en compétition contre des pointures comme Bilal Hassani ou encore Tayc. Il faut dire que le célèbre Youtubeur de 20 ans ne lésine pas sur les efforts et écoute avec rigueur chaque conseil de sa danseuse avec qui il a développé une belle complicité. À tel point que les rumeurs vont bon train à leur sujet. En effet, les téléspectateurs sont nombreux à déceler le début d'une idylle entre les deux candidats. Si jusqu'à présent, aucun commentaire de leur part n'avait été fait, leur échange du dimanche 31 octobre 2021 a peut être réussi à calmer les ardeurs des internautes.

Et pour cause, Michou s'est amusé à piéger Elsa Bois pendant le ZEvent, cet évènement caritatif réunissant plusieurs streamers pour récolter le plus d'argent possible et le reverser à une association. Cette année, c'est pour l'association Action contre la faim que tout le monde s'est mobilisé au cours du week-end. Plus de 10 millions d'euros ont été récoltés. En direct, Michou a notamment reçu le défi d'appeler Elsa Bois... pour lui déclarer sa flamme.

"Je me suis rendu compte qu'en prenant de la distance, c'est compliqué d'être loin de toi. Dans la danse, je ressens des trucs pour toi", lui a-t-il adressé au téléphone. Une révélation qui a beaucoup fait rire la jolie brune. "Qu'est-ce que tu me racontes comme conneries !", a-t-elle répondu, incrédule. Et pour son partenaire de danse d'insister : "Non mais c'est la vérité. Je crois que j'ai des sentiments ! Je n'ai jamais ressenti ça pour une fille" Malheureusement pour lui, Elsa Bois, qui est en couple avec un certain Adrien, ne partage pas ses sentiments. "Non mais on danse quoi ! Pour moi c'est que de la danse ! Tu m'en as fait des disquettes mais celle-là, elle est pas mal !", a-t-elle encore déclaré.