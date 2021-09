Michou sous pression à cause de Danse avec les stars : "Je ne sais pas comment je vais le vivre..."

À seulement 19 ans, Michou est devenu une personnalité très reconnue. Le jeune homme compte pas moins de 3 millions d'abonnés sur Instagram, contre 6 millions sur sa page YouTube. C'est sur cette dernière plateforme qu'il s'est fait un nom, grâce à des vidéos à caractère humoristique. Dans la foulée, Michel Mattioli de son vrai nom a même sorti son premier EP en 2020, intitulé My Life. Désormais habitué à s'exposer au quotidien sur tous ses réseaux sociaux, il appréhende pourtant grandement sa participation à Danse avec les stars. Sa plus grande crainte : partir au premier prime.

"Je ne sais pas comment je vais le vivre, c'est hyper stressant. Et même tous les primes en général parce que tu te retrouves livré à toi-même avec ta partenaire, face à un jury, face à un public en direct sur TF1... J'ai encore aussi la peur de ne pas réussir. Parce que quand je regarde l'émission, que je vois les gens danser, les participations, je me dis qu'ils sont trop forts. J'ai du mal à m'imaginer réussir à faire ce qu'on doit faire mais on va s'entraîner pour, je vais tout faire pour", nous a-t-il confié lors de la conférence de presse du programme. Et d'ajouter : "J'ai hâte et peur d'y être."

Sa communauté, un avantage ?

Michou est également très soucieux à l'idée de se dépasser afin de ne pas décevoir sa partenaire de danse. "On est en duo dans l'aventure, ma partenaire est à fond dedans, elle est compétitive et veut aller loin, et je me dis que si je fais une erreur et qu'on est éliminés, je vais tellement m'en vouloir. Ça met une pression en plus", a-t-il encore déclaré.

Le YouTubeur souhaite aussi représenter au mieux sa communauté, toujours plus grandissante et qui promet d'être un soutien de taille. Toutefois, Michou garde la tête sur les épaules. "C'est vrai que j'ai une communauté hyper forte, hyper engagée, il y a moyen que ce soit un avantage mais c'est dur de savoir comment vont se passer les votes", conçoit-il. Rappelons au passage que, cette année, la danse prime grâce au pouvoir très important accordé au jury, lequel pourra décider de sauver ou mettre en danger des couples.