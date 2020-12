Michou : Qui est le phénomène aux millions de fans ?

Michou compte plus de 5 millions d'abonnés sur YouTube, et plus de deux millions sur Instagram. Il y partage son quotidien en images, une vie notamment faite de rencontres avec des célébrités comme la chanteuse Wejdene et les rappeurs Jul et Koba LaD.

Dans Les 12 Coups de Noël, Michou anime l'émission et le duel entre deux équipes, au profit des Restos du Coeur et des téléspectateurs qui pourront remporter de nombreux cadeaux.