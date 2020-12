Karine Le Marchand en guerre contre Touche pas à mon poste, M6 prend une mesure radicale

"Harcelée" par des chroniqueurs dans l'émission Touche pas à mon poste, Karine Le Marchand a obtenu une action concrète de la part de M6. Dans un communiqué paru le 18 décembre 2020, la chaîne dénonce le "traitement infligé à Karine Le Marchand et les propos tenus à son endroit ces dernières semaines, notamment dans l'émission du mercredi 16 décembre 2020, sont injustifiés et dépassent le cadre acceptable".

En cause : cette émission de mercredi, durant laquelle Jean-Michel Maire attribuait de nombreux "caprices de stars" à Karine Le Marchand, qui d'après lui serait trop soucieuse de "sa beauté et son allure". Il expliquait que l'animatrice de L'amour est dans le pré (M6) s'était rendue à la clinique de soins esthétiques des Champs-Élysées, refusant de payer un soi-disant soin.

Jeudi, Karine Le Marchand avait déjà démenti l'affaire, en publiant un mail provenant de la direction de la clinique parisienne, qui réfutait les propos de Jean-Michel Maire. "Mensonges, harcèlement...No comment...", avait-elle ajouté. Aujourd'hui, elle se réjouit des nouvelles mesures de la chaîne, qui décide de "boycotter" l'émission de Cyril Hanouna.

"M6 condamne fermement cette attitude de mise en cause régulière et réitérée, et suspend à compter de ce jour toute participation à Touche pas à mon poste. M6 sera extrêmement vigilante quant aux propos tenus envers la chaîne et ses animateurs, se réservant le cas échéant le droit d'entamer des poursuites contre C8 ou H20, producteur de Touche pas à mon poste", précise le communiqué.

La chaîne dénonce également des "attaques personnelles infondées" à l'encontre de Bernard de La Villardière.

Comme à son habitude, Cyril Hanouna a répondu à M6 avec légèreté. "Juste il ne faut pas oublier que TPMP est une émission qui juge les émission et on est souvent plus tendre avec M6 qu'avec C8. Mais sachez que je ne vous en veux pas et vraiment il y a bien plus grave dans la vie en ce moment. Bonne fin d'année M6 et vive la darka", a tweeté le présentateur, le 18 décembre 2020.