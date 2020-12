Karine Le Marchand : Après les accusations de Jean-Michel Maire, elle rétorque avec une preuve !

Accusée d'avoir profité de soins esthétiques puis d'être partie sans payer de la Clinique des Champs Elysées par Jean-Michel Maire dans l'émission TPMP, Karine Le Marchand a riposté. Le 17 décembre 2020, l'animatrice de l'émission L'amour est dans le pré a partagé le message de la directrice de l'institut afin de prouver sa bonne foi.

Tenant à défendre sa cliente, celle-ci explique : "Je suis atterrée par ce bad buzz ridicule dont Jean-Michel Maire est à l'origine dans ses propos. D'autant plus qu'il n'est pas venu dans notre établissement depuis plus d'un an, et surtout dans la mesure où ce qu'il atteste est totalement faux. Je suis désolée de toute cette histoire, merci pour ta fidélité et ton amitié." Visiblement très agacée par les accusations et par le comportement de Jean-Michel Maire, l'animatrice a également ajouté en légende : "Mensonges, harcèlement...No comment..." accompagné d'un émoticone en train de vomir.

Choqués par le bad buzz et par les propos du journaliste de TPMP, de nombreux internautes ont adressé leur soutien à Karine. "Tout ça pour faire le buzz. Il est loin de vous ressembler Karine. Vous êtes une belle personne", "Quand on voit le travail insipide de ce type et tout le bien que tu fais aux gens chère Karine, tout se passe de commentaire", "Ils n'existent que comme ça ! C'est leur fond de commerce ! Il faut les ignorer !", ont ainsi écrit certains abonnés de l'ex de Joeystarr.

Pour rappel, Jean-Michel Maire avait accusé Karine Le Marchand d'être partie sans payer du centre de soins esthétiques la Clinique des Champs Elysées le 16 décembre dernier sur TPMP. Il avait alors déclaré : "Il y a quelques jours, elle était dans une clinique d'esthétique à Paris, dans le quartier des Champs-Élysées. J'y vais aussi, je le dis. Comme pour tous les VIP, la direction lui a fait une réduction de 30% à peu près en échange d'une petite photo. (...) Elle fait ses soins et au moment de partir, elle dit : 'Je suis Karine Le Marchand, je ne vais certainement pas payer, voyez-ça avec la patronne'. Elle s'est cassée ! J'aime pas ça alors je le dis, ce ne sont pas des manières. 30% c'est déjà bien, ça ne se fait pas. On ne se barre pas sans payer."