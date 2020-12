David (L'amour est dans le pré) séparé de Stéphanie : "Je me suis trompé"

Lundi 14 décembre 2020, les téléspectateurs de M6 ont retrouvé David lors de la deuxième partie du bilan de L'amour est dans le pré 2020. Le maraîcher et arboriculteur de 50 ans était en couple avec Stéphanie. Sont-ils toujours ensemble ?

Impossible pour David de se tromper de prénom. A l'issue du speed-dating, il avait convié deux femmes prénommées Stéphanie. Après un temps d'hésitation, il s'est rendu compte que c'est la belle brune qui avait capturé son coeur. Les deux candidats se sont donc mis en couple et tout allait bien jusqu'à ce que l'agriculteur se rende chez sa belle. Les amoureux ont connu quelques tensions lors du séjour, mais se sont tout de même quittés en bons termes. Pour preuve, Stéphanie lui avait fait la surprise de repartir avec lui à la ferme. Sont-ils toujours ensemble aujourd'hui ?

C'est seul que David est arrivé face à Karine Le Marchand. "Je pense que je me suis trompé ou on s'est trompé. J'y ai beaucoup cru", a-t-il confié d'emblée. Pourtant dès l'étape du courrier, il a su que c'est Stéphanie la brune qui ferait chavirer son coeur. Un coup de coeur qui s'est confirmé lors du speed-dating. S'il n'était pas amoureux, ses sentiments grandissaient au fil des jours et il se projetait. Mais elle ne voulait pas entendre un "je t'aime" ou qu'il l'appelle chérie. "Elle voulait tout contrôler. Je me suis dit que quand j'allais lui ouvrir mon coeur, elle allait ouvrir le sien. Mais non. C'est très compliqué chez elle", a-t-il précisé.

Après les quatre jours de Stéphanie chez lui, elle a ouvert son coeur. Mais très vite, elle lui a reproché de moins l'appeler. "Les derniers quinze jours, elle était beaucoup dans la critique", a-t-il poursuivi. Et selon lui, elle n'était pas prête à venir habiter chez lui. Aujourd'hui, David espère rencontrer une personne qui se laisse plus aller et qui le comprenne.