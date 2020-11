L'amour est dans le pré 2020 : Deux candidats agriculteurs en couple !

Lundi 30 novembre, M6 a diffusé l'ultime épisode de L'amour est dans le pré 2020 avant le bilan. Les téléspectateurs ont pu découvrir que Jérôme et Lucile passaient à la vitesse supérieure, que David était heureux auprès de Stéphanie malgré quelques tensions ou que Jean-Claude avait fini complètement nu devant les caméras de M6. Et, à la fin de l'émission, c'est le teaser du bilan qui a été dévoilé. L'occasion de découvrir une énorme surprise.

La voix off de Karine Le Marchand a annoncé quelques "rebondissements complètement fous" et elle n'avait pas menti ! A ce moment-là, on a pu découvrir les deux agriculteurs Cathy et Lionel, bras dessus, bras dessous. On pouvait penser qu'ils étaient de simples amis, mais non. La viticultrice hyperactive de 41 ans et l'éleveur de vaches laitières de 42 ans sont ensuite apparus main dans la main, ne laissant plus de place au doute. Karine Le Marchand, qui n'a pas caché sa surprise, leur a tout de même demandé de se "rouler une grosse pelle" afin d'être sûre. On ne sait pas encore comment ils se sont rapprochés, mais leur sourire en dit long sur leur bonheur.

Cette nouvelle idylle inattendue devait être un soulagement pour Cathy qui attendait beaucoup de L'amour est dans le pré. Alors qu'elle cherchait un homme avec du tempérament et aussi actif qu'elle, elle a vite été déçue lors de la venue de son unique prétendant François, un caviste de 41 ans. Très vite, elle a compris qu'ils n'avaient pas du tout le même mode de vie et a même pensé que son prétendant avait peut-être menti dans son courrier. "Au niveau de la façon de vivre, je pense que nous sommes très différents. Ca ne pourra pas coller entre nous. Je trouve ça très dommage. La plus grande des questions c'est : as-tu été honnête quand tu as écrit la lettre ? Il y a des choses écrites et qui ne sont pas vraies", lui avait lancé la charmante blonde lors d'une sortie à la plage.

Concernant Lionel, après le départ de Christine (58 ans), une esthéticienne venue du Vaucluse, il s'était rapproché de Muriel, une assistante commerciale venue de Saône-et-Loire de 53 ans. Avant qu'elle ne rentre chez elle, ils avaient promis de se revoir chez la prétendante pour poursuivre l'aventure. Ils s'étaient même embrassés. Mais il faut croire que la situation a changé avant qu'il ne se rende chez "Mumu" car le public n'a pas vu la visite de l'agriculteur chez elle.