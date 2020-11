Lionel (L'amour est dans le pré) : Départ de Christine, "délire très cochon" avec Muriel

Lionel (62 ans), éleveur de vaches laitières dans le Grand-Est, voulait que ses deux prétendantes soient logées dans le confort. N'ayant pas assez de chambres à leur proposer, il a donc loué un gîte à 3 kilomètres de chez lui pour recevoir Muriel (53 ans), une assistante commerciale venue de Saône-et-Loire, et Christine (58 ans), esthéticienne dans le Vaucluse.

Entre les deux prétendantes, le coeur de Lionel balançait. Il a donc souhaité passer un moment en tête-à-tête avec chacune lors d'une promenade en calèche. Très vite, Christine lui a annoncé son envie de quitter l'aventure. "Ce n'est pas toi, c'est vraiment dû au concept qui me bloque. Je n'y arrive pas. Si je continuais je n'arriverais pas à être vraie. Si la vie veut qu'on se revoit plus tard, je pense que ça ira mieux. Ce sera ton choix", a-t-elle expliqué. "Qu'est-ce qui me dit que si on se revoit, il y aura plus ?", a donc demandé l'agriculteur. A défaut de lui répondre clairement, la charmante blonde lui a déposé un baiser sur la joue et a posé une main sur une cuisse. Lionel n'a donc pas caché qu'il était un peu déçu. Une fois la balade terminée, Lionel a eu bien du mal à contenir son émotion et lui a avoué qu'elle lui plaisait.

Malgré son "petit pincement au coeur", Lionel a respecté son choix et a tenté de se ressaisir lors de sa promenade avec Muriel. Cette dernière a fait savoir qu'elle ne voulait pas être le second choix parce qu'il lui plaisait. Très vite, l'agriculteur a retrouvé sa bonne humeur.

Fous rires et bonne humeur avec Muriel

Après le départ de Christine, Lionel et Muriel se sont offert une séance de massage avant la grande présentation aux amis et à la famille à la salle des fêtes du village. Un moment très convivial. La petite-fille de Lionel a même appelé Mumu "mamie" et l'a invitée à son anniversaire. La fille de Lionel l'a aussi beaucoup appréciée. On peut donc dire qu'elle a été adoptée dans la famille.

Lionel espère donc poursuivre l'aventure à ses côtés. La journée s'est achevée autour d'un dîner au cours duquel les fous rires étaient au rendez-vous, notamment quand Muriel a transformé une banane... en cochon. "Un délire très cochon" comme l'a précisé Karine Le Marchand en voix off. La charmante blonde l'a ensuite invité à venir chez elle et l'a remercié pour ce beau séjour à la ferme. Un début très engageant qui a poussé Lionel à l'embrasser avant qu'elle rentre chez elle. Malgré tout, il était "dans le flou" et souhaitait approfondir les choses avant de réellement s'investir.