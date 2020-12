Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré 2020) : Bague au doigt et déjà sous le même toit

Après avoir partagé son univers avec Lucile, il était l'heure pour Jérôme de découvrir le sien. Direction Toulon donc pour le maraîcher de 37 ans afin de poursuivre son conte de fées avec sa belle, après seulement soixante-douze heures de séparation. Trois jours, soit une éternité pour le couple comme les téléspectateurs de M6 ont pu le voir dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2020 du 30 novembre.

Malgré leurs nombreux appels téléphoniques, Jérôme et Lucile se manquaient. Après s'être pris dans les bras et avoir échangé de tendres baisers, les amoureux ont fait un tour en bateau direction Saint-Tropez. L'occasion pour la prétendante de 31 ans et son homme de rejouer la fameuse scène du Titanic à l'avant de l'engin. Après quelques emplettes, ils ont dîné sur une plage de Sainte-Maxime. Au moment de trinquer, ils ont échangé un "je t'aime" et ont parlé avenir.

La directrice de spa souhaitait se reconvertir pour travailler dans la permaculture. Elle a donc prévenu Jérôme que durant sa formation, elle serait moins présente à la ferme. "Il ne faut pas que ça nous empêche de mettre en route les choses dont on a le plus envie. Je me dis qu'il y a dix mois de formation. Si dans trois-quatre mois on a envie de faire un enfant et que ça marche. Tu as beau faire le calcul, ça ne va pas coller", lui a-t-il répondu. Pas de quoi effrayer Lucile qui ne se demandait pas si ça allait vite ou pas tant c'était une évidence entre l'agriculteur et elle.

Lucile emménage chez Jérôme

Les larmes aux yeux, Lucile a ensuite expliqué à Jérôme qu'elle souhaitait détruire une boîte avec plein de symboles de son ancienne vie. Et elle a dévoilé à son homme une nouvelle boîte, celle qui symbolise leur histoire. Elle y a mis sa lettre envoyée avant le speed-dating et leurs premières photos de couple. "C'est fou la place que tu as pris en si peu de temps. Je suis fou de toi", a-t-il confié en larmes. Il a ensuite offert une belle bague à celle qu'il considère comme la femme de sa vie. "Ce n'est pas une demande en mariage, ça viendra plus tard mais j'ai très très envie que tu vives à mes côtés et que ça dure très longtemps", a-t-il confié. Ce n'était peut-être pas une demande, mais le solitaire offert faisait penser à une bague de fiançailles. Lucile l'a en plus mise à l'annulaire.

Il n'était donc pas surprenant qu'à la fin du week-end, la jeune femme prévoit d'emménager chez Jérôme. "C'est la suite logique pour nous. On a envie de fonder quelque chose de solide", a déclaré Lucile. Mais avant cela, il était temps pour l'agriculteur de rencontrer Marie, sa belle-mère. Comme sa fille, elle a été séduite au premier regard.