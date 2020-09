Jérôme (L'amour est dans le pré 2020) en larmes après un coup de foudre

C'est le rendez-vous du lundi ! Les téléspectateurs de M6 ont pu suivre la suite des aventures des agriculteurs de L'amour est dans le pré 2020, ce 28 septembre. L'occasion de retrouver Jérôme (37 ans), maraîcher et céréalier en Auvergne-Rhône-Alpes, qui souhaite fonder une famille.

L'agriculteur célibataire depuis deux ans a fini par perdre confiance en lui à cause de ses nombreuses désillusions amoureuses. Mais c'est plein de détermination et d'espoir qu'il est arrivé au speed-dating, les bras chargés de bouquets de roses. Il faut dire qu'il a eu la chance de recevoir de nombreux courriers et également, de nombreux compliments sur son physique. Lors de cette première étape, il espérait rencontrer quelqu'un de pétillant. C'est Stéphy (29 ans) qui a ouvert le bal et elle avait du mal à trouver ses mots tant elle était à la fois stressée et heureuse d'enfin rencontrer Jérôme. Tous deux avaient du mal à décrocher le sourire qu'ils avaient aux lèvres. À la fin du rendez-vous, elle lui a souhaité de trouver la femme de sa vie, même s'il décidait de ne pas la choisir. "Je suis troublé parce cette première rencontre parce qu'elle est tout ce que je recherche", a confié le candidat.

Amandine (31 ans), sage-femme, a aussi beaucoup séduit Jérôme. L'agriculteur s'est noyé dans ses beaux yeux bleus. Il a tout de même réussi à lui poser des questions et a aimé ses réponses. Une fois la jeune femme partie, il a confié avoir beaucoup aimé sa douceur et son regard.

Coup de foudre pour Jérôme

De son côté, Lucile (31 ans), directrice d'un centre de SPA, avait été un coup de coeur dès le courrier. Et il n'a pas hésité à le lui dire, de quoi toucher la jeune femme. Il l'a notamment complimenté sur ses yeux à plusieurs reprises. Jérôme ne comprenait pas pourquoi la belle blonde était toujours célibataire. Tout au long de leur rendez-vous, l'alchimie était palpable. "C'était le destin, il fallait que je vienne", a notamment confié Lucile. Une fois le date terminé, les deux candidats ont eu bien du mal à retenir leurs larmes. La jeune femme a même confié qu'elle avait l'impression qu'elle venait de rencontrer l'homme de sa vie. C'est ce que l'on appelle un coup de foudre.

Jérôme a ensuite rencontré Estelle, Sophie, Amélie, Ludivine et Angélique. Toutes n'ont pas manqué de lui dire qu'il était beau, chose qu'il n'avait jamais entendue auparavant. C'est Alicia qui a fermé le bal. Une femme nature et simple qui souhaite fonder une famille. Son petit grain de folie a aussi séduit l'agriculteur.

Après tous ces rendez-vous, Jérôme a dû faire un choix. Il a invité Alicia et Lucile à la ferme.