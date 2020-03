Jérôme (L'amour est dans le pré 2020) déjà trompé : son passé amoureux difficile

Le coup d'envoi de L'amour est dans le pré 2020 a été donné le 9 mars dernier. M6 a diffusé les sept premiers portraits des nouveaux agriculteurs. Lundi 16, les téléspectateurs ont découvert les six derniers, parmi lesquels celui de Jérôme (37 ans), maraîcher et céréalier.

Cet homme jovial, souriant et sociable n'était pas vraiment destiné à reprendre l'exploitation familiale. Footballeur à un bon niveau, puis éducateur sportif, saisonnier à la montagne ou même gérant d'un restaurant, il ne s'imaginait pas revenir à ses racines en 2010, lorsque son papa a pris sa retraite. Mais il n'en est pas triste pour autant. Jérôme est même très fier de son exploitation, située non loin de chez son frère et ses parents.

Le parcours sentimental de Jérôme a toujours été compliqué. Sa première copine, rencontrée lorsqu'ils étaient ados, l'a trompé et lui a brisé le coeur. Il a ensuite connu des situations amoureuses complexes dans lesquelles il s'était perdu. À 28 ans par exemple, l'une de ses compagnes qui avait quinze ans de plus que lui a divorcé afin de vivre pleinement leur amour. Mais plus les années passaient, plus les sentiments partaient. Après sept ans de vie commune, ils ont donc pris la décision de rompre. "Ça, c'est fini il y a deux ans", a-t-il précisé.

Mais il croit toujours en l'amour et espère rencontrer une femme pétillante, dynamique, généreuse, ayant des idées et de la conversation. Il souhaite aussi qu'elle le tire vers le haut. Complexé, car on ne l'a jamais flatté sur son physique, il a du mal à faire le premier pas, mais peut, une fois mis à l'aise, être un vrai gentleman. Il aime cuisiner, voyager et, malgré un emploi du temps bien rempli, il prend toujours du temps pour décompresser. En participant à l'émission, il espère trouver l'amour pour enfin fonder une famille. Il préférerait donc que sa future compagne n'ait pas d'enfant et aussi qu'elle soit en "fin de vingtaine début de trentaine". "J'aime le coup de foudre, j'aime la passion", a-t-il conclu.