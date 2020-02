Casting L'amour est dans le pré 2020 : photos et portraits des agriculteurs

Karine Le Marchand sera prochainement de retour sur M6 dans L'amour est dans le pré. C'est le 9 mars 2020 que les téléspectateurs feront la connaissance des treize nouveaux agriculteurs, onze hommes et deux femmes, avec la diffusion des portraits. On vous en dit plus.

Laurent (45 ans), éleveur de vaches allaitantes

Venu tout droit de Normandie, le grand gaillard d'1,93 m s'est lancé dans l'agriculture bio en 2001 en partant de zéro. L'amour de l'élevage lui vient de ses grands-parents, avec lesquels il passait beaucoup de temps quand il était enfant. En plus de ses 350 vaches, il possède des chèvres, des coqs et des chiens. Très soucieux du bien-être animal, Laurent a un rapport particulier avec ses bêtes et les élève en semi-liberté. La future femme qui partagera sa vie devra donc aimer les bêtes. Laurent n'a jamais eu de chance en amour. Célibataire depuis un an, le fan de sport a eu trois relations qui ont duré environ sept ans. Il a même été marié une fois, mais n'a jamais eu d'enfant. Il espère donc trouver l'amour de sa vie et devenir papa pour la première fois au côté d'une femme dynamique, féminine, sincère et sociable. Nul doute que ce grand romantique, qui est aussi entier, passionné, profond, authentique, idéaliste et très sensible, pourra compter sur cette émission pour trouver son bonheur.

Matthieu (44 ans), éleveur de taureaux de Camargue

Il a eu mille vies avant de poursuivre dans cette voie : Matthieu a été étudiant en finance, employé d'un grand groupe de vente de produits pétroliers pendant six ans et a été à la tête de trois restaurants et deux salons de coiffure pendant treize ans. Mais, en 2016, sa vie a changé à la suite de plusieurs désillusions qui l'ont mené au burn-out. Il s'est lancé dans l'élevage de taureaux avec un ami et ne regrette aucunement cette décision. Il ne lui manque plus que l'amour pour être réellement épanoui. Passionné et très expressif, il croque la vie à pleines dents, surtout depuis qu'il sait qu'il est porteur du gène de la maladie de Cadasim (une maladie cérébrovasculaire). Célibataire depuis un an et demi, il a eu plusieurs histoires de deux ou trois ans, mais aucune n'a égalé son premier amour rencontré il y a vingt ans. Il recherche une relation fusionnelle avec un homme viril et au caractère bien trempé. Avec lui, il espère fonder une famille.

Philippe (54 ans), éleveur de vaches laitières

Célibataire depuis trois ans, l'agriculteur d'Auvergne-Rhône-Alpes a connu deux grandes histoires dans sa vie : un premier amour de quelques mois qui l'a profondément marqué et son ex-femme avec qui il est resté onze ans. Depuis, il n'a plus jamais eu autant de sentiments pour une femme. Cet homme droit, franc, généreux est aussi un grand maladroit. Il sort tout juste du service des grands brûlés pour une histoire de friteuse qui a mal tourné. Il espère rencontrer une femme naturelle, bonne vivante et qui comprend les contraintes de son métier. Il aimerait également qu'elle ait des enfants car l'un de ses regrets est de ne pas être devenu papa.

Cathy (41 ans), viticultrice

À l'âge de 7 ans, elle préférait rester dans les vignes ou sur les tracteurs plutôt que d'aller à l'école. Ses parents n'étaient donc pas surpris qu'elle ait décidé de prendre la tête de l'exploitation avec sa soeur Sandrine. Dotée d'une force de caractère qui peut parfois paraître intimidante, Cathy est entière, curieuse, ouverte, hyperactive, généreuse, taquine et rigole tout le temps. Mère d'une grande fille de 18 ans, Cathy a eu une grande relation avec le père de celle-ci, qui s'est terminée il y a quatre ans. Elle souhaite croiser de nouveau le chemin du grand amour avec un homme de caractère qui puisse l'épauler, la soutenir moralement mais aussi parfois la canaliser. Elle espère aussi rencontrer quelqu'un de joyeux pour être épanouie et de préférence sans barbe, sans poil, sans calvitie, ni trop grand, ni trop petit. Elle sait qu'elle est exigeante, mais reconnaît qu'un coup de coeur peut faire disparaître ses critères.

Éric l'Auvergnat (57 ans), éleveur laitier

Ce sera difficile de ne pas s'attacher à cet homme d'une grande gentillesse. Touchant, respectueux et pudique, il compte sur l'émission pour mettre fin à son célibat qui dure depuis une trentaine d'années. Éric est un homme délicat et réfléchi, un sentimental un peu vieux-jeu mais ouvert et tolérant. Il n'a connu que deux histoires de quelques mois remontant à sa jeunesse. Une solitude qu'il attribue à son travail, mais aussi à une grande timidité. Il aimerait trouver une femme gentille, entreprenante et câline. Son rêve ? Avoir un coup de coeur. Et si elle a des enfants, c'est mieux car il n'a jamais pu devenir papa, mais il est prêt à accueillir ceux de sa future compagne.

Florian (37 ans), éleveur de vaches allaitantes

Fils d'éleveurs, Florian baigne dans l'agriculture depuis toujours. Le candidat, qui est à la tête de sa propre exploitation depuis 2004, est quelqu'un de pudique et timide. Sa vie a basculé en 2010 lorsque l'arbre qu'il était en train de couper s'est abattu sur lui, le laissant paraplégique. Positif et combatif, il n'a pas souhaité renoncer à son métier pour autant et a très vite repris sa vie. Bricoleur dans l'âme, il a adapté son tracteur et son quad pour pouvoir travailler au quotidien et se fait désormais aider d'un salarié pour certaines tâches inaccessibles. Côté amour, il a eu deux relations sérieuses. Célibataire depuis 2011, il espère retomber amoureux et n'aura pas peur de se livrer. Il aura besoin qu'elle fasse le premier pas mais, une fois à l'aise, il donnera tout pour celle qu'il aime et envisage de fonder une famille.

David (49 ans), arboriculteur/maraîcher/trufficulteur/héliciculteur

Agriculteur depuis 1991, David a repris l'exploitation familiale où il cultive pommes, poires, cerises, pêches, nectarines, raisins, kiwis et coings. Il possède également un élevage de 50 000 escargots et quatre hectares truffiers. Il a connu deux grandes histoires d'amour dans sa vie dont sont nés trois beaux enfants (une fille de 13 ans, un fils de 11 ans dont il a la garde et Lola, 22 ans, à l'origine de son inscription à l'émission). S'il a fait quelques rencontres, il n'a pas trouvé le grand amour depuis sept ans. Et sa grande timidité ne l'a pas aidé. Il espère que sa joie de vivre, sa gentillesse et son humour séduiront une femme. De son côté, il aimerait rencontrer une femme vivante, pétillante, ouverte, sociable, aimant la nature et le sport. Son rêve : construire une nouvelle maison au milieu de ses chênes truffiers pour vivre avec sa moitié.

Éric le chevrier (54 ans), éleveur de chèvres et ramoneur

Céréalier et ramoneur l'hiver, Éric s'est également lancé dans l'élevage de chèvres il y a dix ans. Divorcé depuis 2013, il a vécu vint-cinq ans avec son ex-femme. Avec elle, il a eu un fils, sa plus grande fierté. Un peu bourru au premier abord, Éric aboie et râle mais toujours avec de l'humour et le sourire. Une carapace qui dissimule une profonde sensibilité, beaucoup de pudeur et de gentillesse. Éric a toujours souffert du manque de tendresse à son égard. Jamais on ne lui a dit "je t'aime". Il veut donc trouver une femme avec laquelle il créera une véritable complicité. Il espère qu'elle sera simple, gentille et tendre, mais avec du caractère.

Paul-Henri (38 ans), éleveur de vaches allaitantes, de chevaux et de volailles

Fils et petit-fils d'agriculteurs, Paul-Henri a repris la ferme familiale il y a six ans. Éleveur de vaches allaitantes, il a diversifié son activité ces dernières années et possède aussi désormais des chapons vendus localement et des chevaux. Paul-Henri est un homme entier, honnête, fidèle, avec un caractère bien affirmé. Épicurien, sociable et un peu fanfaron, il aime beaucoup plaisanter mais cache une sensibilité qu'il a du mal à dévoiler. Paul-Henri a eu trois relations significatives dans sa vie. Aujourd'hui, il souhaite rencontrer une femme dans la trentaine, féminine et avec du tempérament, qui aimerait surprendre et être surprise. Il veut également qu'elle comprenne et accepte les contraintes de son métier. Il n'exclut pas l'idée de devenir papa pour la deuxième fois.

Laura (37 ans), éleveuse de vaches laitières

Laura est un rayon de soleil dont le sourire devrait en séduire plus d'un. L'agricultrice d'origine anglaise a eu une licence en LEA (Langues Étrangères Appliquées) et un Master en commerce international avant de revenir à ses premières amours : la ferme. Associée à quatre agriculteurs, elle assure les soins des vaches laitières et de leurs veaux. Elle a eu plusieurs relations, de deux à trois ans, mais n'a jamais réussi à construire une vie de famille. Célibataire depuis 2016, elle a tenté les sites de rencontres mais a été déçue. Elle rêve aujourd'hui de fonder un foyer et aimerait rencontrer un homme dynamique, sportif, autonome, avec du caractère et qui soit aussi un véritable gentleman. Marquée par certaines épreuves passées, elle recherche quelqu'un de doux qui l'aimera pour ce qu'elle est, qui saura lui redonner confiance et prendre soin d'elle.

Jean-Claude (63 ans), céréalier et technicien commercial

Impossible de s'ennuyer avec ce personnage haut en couleur, qui mène la double activité de céréalier en agriculture raisonnée et de commercial en agro-alimentaire depuis près de quarante ans ! Hyperactif, il mène sa vie à cent à l'heure. Quand il ne travaille pas, il aime faire des sports en tout genre comme la course à pied ou le VTT. Célibataire depuis deux ans, Jean-Claude a eu deux relations importantes dans sa vie. Aujourd'hui, il souhaite rencontrer une femme simple, directe, nature, positive et capable de suivre son rythme de vie effréné. Les relations sérieuses ne lui font pas peur, il espère donc en vivre une fusionnelle et sincère. Amoureux des voyages, il rêve de partir explorer le monde avec sa future moitié.

Jérôme (37 ans), maraîcher et céréalier

Cet homme jovial, souriant et sociable n'était pas vraiment destiné à reprendre l'exploitation familiale. Footballeur à un bon niveau, puis éducateur sportif, saisonnier à la montagne ou même gérant d'un restaurant, il ne s'imaginait pas revenir à ses racines en 2010. Le parcours sentimental de Jérôme a toujours été compliqué. Sa première copine, rencontrée lorsqu'ils étaient ados, l'a trompé et lui a brisé le coeur. Il a ensuite connu des situations amoureuses complexes dans lesquelles il s'était perdu. Mais il croit toujours en l'amour et espère rencontrer une femme pétillante, dynamique, généreuse, ayant des idées et de la conversation. Complexé par son physique, il a du mal à faire le premier pas mais peut, une fois mis à l'aise, être un vrai gentleman. Il aime cuisiner, voyager et, malgré un emploi du temps bien rempli, il prend toujours du temps pour décompresser. En participant à l'émission, il espère trouver l'amour pour enfin fonder une famille.

Lionel (62 ans), éleveur de vaches laitières et polyculture

Si vous recherchez quelqu'un de doux, sensible, attentionné, sociable et coquet, Lionel pourrait bien être fait pour vous ! Ce père de trois filles issues du même mariage aime prendre soin de lui et s'applique un soin du visage tous les soirs. Profondément romantique et à l'aise avec la gent féminine, Lionel n'a aucun mal à faire le premier pas avec une femme. Mais depuis dix-huit mois, il ne trouve pas la petite étincelle qui le ferait vibrer. Marié durant trente-deux ans, il est resté en très bons termes avec la mère de ses enfants. En revanche, sa deuxième relation qui a duré sept ans a été plus compliquée. Après avoir travaillé toute sa vie, il est aujourd'hui prêt à lever le pied et aimerait trouver une femme joyeuse, coquette, féminine et câline qui, comme lui, sache prendre soin d'elle et de ses proches. Son plus grand rêve : aller en Pologne, la terre de ses ancêtres, avec sa future compagne.