Jérôme (L'amour est dans le pré) : Nouvelle nuit et bain avec Lucile, elle ne veut plus partir

Le maraîcher de 37 ans a repris confiance en lui grâce à L'amour est dans le pré 2020. Plusieurs prétendantes lui ont écrit pour le rencontrer lors du speed-dating. Après avoir passé quelques jours à la ferme avec Alicia, une belle bretonne de 29 ans et Lucile, il s'est finalement rendu à l'évidence. C'est la directrice d'un spa de 31 ans, pour laquelle il avait eu un coup de coeur lors de leur première rencontre, qui a été choisie pour poursuivre l'aventure à ses côtés. Après un premier baiser volé et une nuit "courte et intense", les deux candidats ont continué à filer le parfait amour dans l'épisode du 23 novembre.

Lucile a évoqué une nouvelle nuit "toute en délicatesse" et Jérôme a vanté la tendresse de sa belle. L'agriculteur espérait construire une relation durable à ses côtés. Très ému, il a partagé son bonheur d'avoir rencontré celle qui fait aujourd'hui battre son coeur. "C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé", a-t-il notamment confié les larmes aux yeux. Après une virée en moissonneuse-batteuse, Lucile est rentrée pour préparer à manger pour sa moitié. Et lors du repas, tous deux ont pris la décision de prolonger ce beau séjour à la ferme, Lucile n'ayant pas d'obligations professionnelles à ce moment du tournage. "Quand j'ai écrit, je savais que c'était lui. J'ai toujours su que c'était lui l'homme de ma vie", a assuré la prétendante qui avait l'impression d'être en plein rêve.

Lucile est ensuite partie faire les courses pour le dîner du soir, avec ses beaux-parents. "J'ai grave la pression", a-t-elle confié, effrayée de rater son repas. Avant de se mettre aux fourneaux, elle avait préparé un bon bain, avec une ambiance romantique, pour Jérôme. "Personne n'avait jamais fait ça pour moi", a-t-il lancé, aux anges. Il a très vite été rejoint par sa douce avant l'arrivée des parents de l'agriculteur. Comme leur fils, ils ont tout de suite adopté la jeune femme. Un véritable conte de fées.