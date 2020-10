Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré 2020) s'embrassent : un premier baiser déboussolant

Jérôme (37 ans), maraîcher et céréalier dans le Rhône, a convié Lucile, une directrice d'un spa de 31 ans, et Alicia, une belle bretonne de 29 ans, chez lui. S'il avait eu un gros coup de coeur pour la première lors du speed-dating, la donne a changé lors de l'arrivée des prétendantes chez lui. Mais ça, c'était avant ce qu'il se passait dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2020 du 26 octobre.

Lors de la soirée, Jérôme n'a pas caché à Alicia qu'il avait eu un coup de coeur pour Lucile, de quoi freiner un peu la prétendante dans son élan. Pour qu'elle ne se sente pas mal, l'agriculteur a passé un moment en tête-à-tête avec elle. "Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas envie de me prendre la tête, c'est juste que sur le moment, le terme était un peu fort. Je me suis dis que j'avais peut-être un peu moins de chance", a-t-elle confié. Elle l'a invité à être sincère et à lui dire si elle était de trop. Jérôme a répondu qu'il était perdu mais que si elle était ici, c'est qu'il y avait "un truc". Il s'est ensuite assuré qu'il plaisait à Alicia et a bien vite été rassuré. "Je vois les choses différemment après cette conversation. (...) J'ai ressenti que j'avais encore ma place", a expliqué la jeune femme.

Elle était loin de se douter que peu de temps après, Lucile et Jérôme échangeraient un furtif baiser sur la bouche. La jeune femme n'a en effet pas hésité à prendre les devants, ce qui a déboussolé Jérôme. D'autant plus qu'Alicia n'était pas bien loin. Mais il a apprécié ce moment, en précisant toutefois que son choix n'était pas encore vraiment fait. On parie que si !