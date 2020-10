Jérôme (L'amour est dans le pré 2020) change de favorite, son coup de coeur "s'estompe"

Jérôme était de retour dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2020 du 5 octobre. Après son speed-dating riche en émotions, le maraîcher et céréalier en Auvergne-Rhône-Alpes de 37 ans a vécu ses premiers moments à la ferme avec Lucile, une directrice d'un centre de SPA de 31 ans pour laquelle il a eu un coup de foudre, et Alicia, une belle Bretonne de 29 ans.

À la fois impatient et stressé, l'agriculteur a tout vérifié jusque dans les moindres détails pour accueillir au mieux ses prétendantes. C'est la pétillante et naturelle Alicia qui a fait son arrivée la première. D'emblée, elle s'est bien sentie dans la maison de Jérôme et se voyait parfaitement y vivre. Peu de temps après, Lucile a débarqué. Mais le candidat ne l'a pas vue tout de suite et s'en est voulu. Cela n'a heureusement eu aucune incidence sur l'ambiance. La directrice de SPA a gardé son beau sourire.

Très vite, les jeunes femmes ont rencontré le papa de Jérôme, Jean. Pendant qu'Alicia faisait un tour de tracteur avec l'agriculteur, Lucile s'occupait des bottes de foin. Elle a vite été rejointe par l'agriculteur qui l'a trouvée très impliquée. Mais il ne voulait pas d'une femme pour l'aider à travailler et a expliqué qu'il y avait d'autres moyens de prouver sa détermination. Il a donc préféré Alicia à ce moment-là, qui était plus naturelle et n'en faisait pas trop. "Mon coup de coeur de départ est en train de s'estomper. Alicia me touche un peu plus. C'est le sentiment que j'ai", a-t-il déclaré.