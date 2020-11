Jérôme (L'amour est dans le pré) "nuit courte et intense" avec Lucile, Alicia s'en va

Jérôme (37 ans), maraîcher et céréalier dans le Rhône et sa prétendante Lucile avaient passé un cap lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2020 du 26 octobre. La directrice d'un spa de 31 ans avait volé un baiser à l'agriculteur, de quoi à la fois le troubler et le combler.

Le jeu de séduction se poursuivait donc entre les deux participants dans l'épisode du 9 novembre. Et cela n'a pas échappé à la deuxième prétendante Alicia, une belle bretonne de 29 ans. Le soir-même, elle a donc tenu à mettre les choses à plat avec Jérôme. Ce dernier n'a donc pas caché sa préférence pour Lucile, une honnêteté appréciée par la jeune femme. "Je vais vous laisser tranquille parce que je veux que tu sois bien. C'est bien ce qui t'arrive", lui a expliqué Alicia, tout de même émue par la situation. L'agriculteur a donc aussi eu bien du mal à ne pas verser quelques larmes. "Je suis submergé par l'émotion, par ce qu'il vient de se passer. C'est incroyable. Je vais essayer d'arrêter de pleurer parce que c'est un bon moment. Mais c'est aussi une histoire qui se termine avec Alicia", a-t-il reconnu.

Toujours aussi bienveillante, Alicia a ensuite discuté avec Lucile et lui a annoncé sa décision de partir. Un moment une fois de plus fort en émotions pour les deux jeunes femmes qui étaient proches malgré la compétition. "Chapeau à Alicia. Je la trouve très courageuse et vraiment très digne d'avoir fait ça. Elle l'a vraiment fait avec beaucoup d'élégance. Je me sens libérée, ça va être une autre façon de se découvrir avec Jérôme", a confié la belle blonde.

Et ils n'ont pas perdu de temps en passant leur première nuit à deux. "Cette nuit bien dormi, à deux. (...) Courte mais intense. Une belle première nuit", a révélé Jérôme. Lucile de son côté était sur un petit nuage et ne réalisait pas vraiment ce qu'il se passait. "Je suis à fond, je ne le lâcherai pas", a-t-elle assuré. Est ensuite venu le moment pour Alicia de dire au revoir aux tourtereaux, une séquence très émouvante. Puis, l'agriculteur de présenter sa belle à ses amis. Et elle a fait l'unanimité, ce qui promet un avenir encore plus radieux pour le couple.