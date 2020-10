Cathy (L'amour est dans le pré 2020) recadre François : froideur, déception et fatigue

La viticultrice hyperactive de 41 ans cherchait un homme avec du tempérament, car elle a un caractère bien trempé. Et c'est uniquement François (41 ans), caviste, qui a retenu l'attention de Cathy lors du speed-dating. Avant de le recevoir, la jeune femme a préparé son chez-soi pour bien l'accueillir. Pendant ce temps, le prétendant n'avait qu'une hâte : la retrouver.

Une fois réuni, le duo est parti faire une visite express du village, ainsi que l'exploitation de Cathy. Ils ont ensuite fait quelques dégustations de vin et ont déjeuné au restaurant. Un moment qui ne s'est pas passé comme l'agricultrice l'espérait. Très vite, elle a fait comprendre qu'elle avait un rythme de vie effréné. Mais François a expliqué qu'il avait un tempérament plutôt calme et qu'il se posait pas mal de questions (alors que Cathy vit au jour le jour). Cerise sur le gâteau, il a avoué qu'il était épuisé. Le programme de Cathy ne venait pourtant que de commencer. "Ah bah, tu peux aller dormir. Je peux annuler le séjour aussi, si tu veux", a-t-elle plaisanté. Ils sont donc vite rentrés pour que François se repose.

"Premier jour un peu bizarre. On a chacun notre rythme de vie et c'est un peu compliqué. Ça me déçoit qu'il soit fatigué dès le premier jour. Dans mon portrait, je dis bien que je suis hyper dynamique et que je cherche quelqu'un de calme, mais pas trop non plus", a confié Cathy avant une nouvelle sortie au restaurant. De son côté, François ne s'inquiétait pas plus que cela, même s'il avait conscience de leurs caractères et leurs rythmes de vie opposés. Ça commence mal entre ces deux-là, espérons que la tendance s'inversera dans la suite des épisodes.