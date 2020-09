Cathy (L'amour est dans le pré 2020) : Rendez-vous gênants, un seul prétendant choisi

Après Laura, la deuxième femme de L'amour est dans le pré 2020 a fait son entrée en scène le 28 septembre, sur M6. Il s'agit de Cathy (41 ans), viticultrice en Nouvelle-Aquitaine. La candidate au caractère bien trempé a géré le domaine familial après le suicide de son papa il y a quatre ans. Un événement qu'elle avait raconté à Karine Le Marchand.

Dans les courriers qu'elle a reçus, Cathy a eu beaucoup de soutien. Des mots qui l'ont touchée et qui lui ont fait verser quelques larmes. Très exigeante, la maman célibataire a fait un gros tri dans ses lettres et n'a convié que trois hommes au speed-dating. Pas stressée, elle comptait sur sa spontanéité face à ses prétendants.

"Je suis désolée je ne me lève pas, je me suis fait mal à la cheville ce matin", a-t-elle prévenu son premier prétendant Sébastien, un enseignant et animateur de soirée. Malheureusement, cette rencontre n'aura pas été un coup de foudre, loin de là. Cathy ne savait pas quelles questions poser et son interlocuteur ne disait mot. Malaise ! Et ça ne s'est pas arrangé. "Elle fait plus que son âge", a-t-il lancé une fois le rendez-vous terminé. Il a tenté de se rattraper en disant qu'il insinuait qu'elle était "posée". Mouais...

Ce n'était pas mieux avec Jean-Gaston. Dès le début, ils se sont envoyé des petites piques concernant leurs prénoms. Et le quadra lui a ensuite demandé : "Tu as quelque chose contre la cuisine à l'échalote ?" Comme vous mourez d'envie d'avoir la réponse, on vous l'écrit : "Je ne mange ni ail, ni oignon, ni échalote." Dommage, car Jean-Gaston en est friand. C'est certain, l'amour ne sera pas dans le pré ! Pourtant, il en était persuadé, "c'est passé direct" entre Cathy et lui.

C'est les bras chargés que François, un caviste, a fait son arrivée face à Cathy. Il lui avait apporté du bon vin et des chocolats. Il lui a aussi fait remarquer qu'il savait qu'elle aimait le tarot, car il avait mené sa petite enquête. Enfin un peu de séduction. Très vite, il lui a expliqué qu'il aimait les choses simples de la vie. Une personnalité qui a séduit la belle blonde. "Il est un peu trop maigre, mais je vais le faire manger, il va grossir un peu", a-t-elle tout de même fait remarquer.

Sans surprise, Cathy n'a souhaité poursuivre l'aventure qu'avec François.