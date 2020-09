Laura (L'amour est dans le pré 2020) en larmes : coup de foudre et émotions

Lundi 21 septembre 2020 avait lieu le speed-dating de la douce Laura, candidate de L'amour est dans le pré 2020. La jeune femme de 37 ans, éleveuse de vaches laitières bio, a dû combattre sa timidité, mais en définitive, elle a passé de bons moments avec ses prétendants. Elle a d'ailleurs craqué pour deux d'entre eux.

La jeune femme - victime d'abus sexuels par le passé - recherche un homme sincère, gentil et en qui elle peut avoir confiance. Elle avait eu deux vrais coups de coeur pour Jean-Eudes et Christopher. Mais finalement, sa rencontre avec Benoît, qui lui avait bien plu aussi, a tout bouleversé.

Âgé de 33 ans, Christopher est aide médical psychologique dans le Nord. Et ce papa d'un garçon de 10 ans n'a cessé de sourire pendant toute la durée du rendez-vous. Clairement enchanté d'être là, il n'a pu s'empêcher de complimenter la timide Laura qui a osé en faire tout autant ! Leurs yeux respectifs les ont fait craquer et ils ont tous les deux été très "troublés".

À l'ouverture du courrier, elle avait beaucoup apprécié le joli poème de Benoît. Une fois face à lui, Laura s'est montrée très perturbée, mais lui a tout fait pour la mettre à l'aise. Il n'a pas hésité à la complimenter sur sa beauté. Il a aussi fait des confidences : à l'âge de 2 ans, il a été renversé par un tracteur. Ce papa d'une petite fille, qui ne demande pas mieux que d'avoir un autre enfant, a ensuite fait savoir qu'il se verrait bien vivre à la campagne et qu'il n'avait pas peur de déménager.

Laura a ensuite rencontré Jean-Eudes (28 ans, il travaille dans une agence de voyages). Elle avait adoré qu'il écrive dans son courrier qu'"être en couple, c'est être une force l'un pour l'autre" ; il s'était montré aussi très rassurant et à l'écoute. Elle avait complètement craqué. Face à cet homme divorcé et père de trois enfants, Laura a les mains moites, mais lui est très à l'aise ! Il complimente lui aussi sa beauté et son sourire et ne cache pas son bonheur d'être face à elle. Il y a quelques rires nerveux entre eux, ce qui en dit long sur l'intensité du moment. "Je ne sais même plus quoi dire, je suis scotchée", lâche Laura très perturbée. Jean-Eudes en profite pour la rassurer sur le fait qu'il aime la campagne et évoque son amputation à la jambe gauche (sous le genou). Entre eux, c'est comme une évidence et le jeune homme conclut son speed-dating par ce qui ressemble fort à une déclaration d'amour. "J'en ai les larmes aux yeux, j'ai vraiment été touchée, vraiment. C'est vraiment quelqu'un de très gentil et très sincère. Je pense que je n'ai jamais été touchée par un homme comme je l'ai été là. J'ai déjà envie qu'il revienne", confie Laura à la caméra, une larme coulant sur sa joue.

Laura a donc demandé à Benoît et Jean-Eudes de venir chez elle. La suite au prochain épisode !