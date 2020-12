David (L'amour est dans le pré) et Stéphanie : Nuit agitée et tensions hors caméras

David, maraîcher et arboriculteur de 50 ans, était aux anges. Sa prétendante Stéphanie (50 ans) et lui ont officialisé leur couple dans L'amour est dans le pré 2020. Et ils ont promis de se revoir, avant que la belle brune ne rentre chez elle. Après cinq semaines de séparation, les amoureux se sont retrouvés. Mais il y a eu quelques tensions comme on a pu le voir dans l'épisode du 30 novembre.

"David a loupé son train, donc il vient en voiture. J'étais un peu énervée mais lui aussi. Je lui ai dit qu'il devait trouver une solution", a expliqué Stéphanie. Fort heureusement, David n'a eu que deux heures de retard. Et tout a été bien vite oublié lors de son arrivée dans les Hautes-Alpes. La prétendante lui a fait visiter l'endroit où elle a grandi et ils sont allés au restaurant. Un moment qui a été gâché par l'envie de vomir de David qui avait le mal des montagnes.

Il était ensuite temps pour David de rencontrer des amis et les deux soeurs de Stéphanie. Il a reçu un accueil très chaleureux et a été très apprécié. Le sujet du retard de l'agriculteur a été mis sur le tapis. L'occasion de découvrir que Stéphanie a très mal réagi en l'apprenant. "Tu fais chier, tu te démerdes", lui aurait-elle écrit comme il l'a confié hilare.

Nouvelles tensions entre David et Stéphanie

Le lendemain, de nouvelles tensions ont éclaté entre David et elle. "Cette nuit, elle m'a parlé brutalement trois fois et ça, ça ne me va pas. 'Pousse-toi tu es trop proche. Tourne-toi tu ronfles...' A un moment je suis allé fermer la porte et elle est allée la rouvrir. Le pire c'est qu'elle s'est énervée. (...) Moi je ne parle pas comme ça aux gens que j'aime. Je ne veux pas être son larbin, je veux être son homme", a expliqué David. Malgré tout, il a tenté de désamorcer la bombe en gardant le sourire. Stéphanie s'est donc détendue et c'est dans la bonne humeur que ses amis, l'agriculteur et elle ont fait une balade à vélo.

Ils se sont ensuite retrouvés à deux pour un vol à bord d'un planeur. Un beau geste pour l'agriculteur car il lui avait dit qu'il souhaitait en faire. Malgré les précédentes tensions, ils sont heureux. David n'avait pas fini de planer car Stéphanie lui a fait la surprise de prendre une semaine de vacances pour profiter d'un nouveau séjour dans le Tarn.