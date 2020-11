David (L'amour est dans le pré) : Premier baiser avec Stéphanie et belle promesse

David, maraîcher et arboriculteur de 50 ans, n'a pas caché sa grande préférence pour Stéphanie la brune. Après avoir mis les choses au point avec Stéphanie la blonde, tous deux ont partagé leur premier tête-à-tête dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2020 (M6) du 9 novembre.

L'agriculteur a mis les petits plats dans les grands en engageant les trois meilleurs chefs de Castres pour lui concocter un bon dîner. "J'ai fait ça parce que j'en avais envie. C'est ce que j'avais envie de faire pour toi. J'espère que ça te plaira, c'est à la hauteur de l'estime que j'ai pour toi", a confié David les larmes aux yeux. Cette charmante attention a touché le coeur de sa prétendante. Après quelques compliments et des rires, Stéphanie lui a demandé s'il était prêt à venir chez elle. Sans hésiter, David a assuré qu'il souhaitait voir son environnement et rencontrer ses proches.

Après une belle déclaration, David et Stéphanie ont échangé leur premier baiser et se sont regardés amoureusement. Une soirée parfaite en somme. Le lendemain, il était temps pour Stéphanie la blonde de quitter les lieux, sans grande tristesse ni déception. Elle avait bien senti leur complicité naissante et n'était donc pas surprise. Le trio a promis de rester en contact. Puis David a emmené Stéphanie la brune se faire chouchouter par sa cousine qui est prothésiste ongulaire, avant une petite promenade. Leur complicité était telle que se dire au revoir a été difficile pour les amoureux. Mais ils ont promis de se revoir, chez la prétendante cette fois pour que le conte de fées se poursuive.