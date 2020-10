David (L'amour est dans le pré 2020) excité par des minishorts, piques entre prétendantes

Entre son travail, ses trois enfants et ses amis, David est un homme heureux. Il ne lui manque plus que l'amour pour être comblé. Lors du speed-dating, il a choisi deux femmes prénommées Stéphanie pour poursuivre l'aventure, tout en ayant une petite préférence pour la belle brune. Il était enfin temps pour les deux femmes de faire leur arrivée, dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2020 du 19 octobre.

Afin de les chouchouter comme il se doit, le maraîcher et arboriculteur de 50 ans a loué un gîte "tout confort" pour les cinq jours à venir. La prof de management était la première à rejoindre David, l'occasion de faire pencher la balance en sa faveur. Très vite, la belle blonde s'es retrouvée dans la séduction. Mais il était temps pour sa rivale de faire son arrivée. Et elle n'était pas ravie de ne pas être la première. Elle l'a d'ailleurs fait sentir.

Mais Stéphanie la brune avait plus d'un tour dans son sac. Elle avait préparé une nouvelle lettre qui a une fois de plus ému David en plein coeur. "Ça m'a touché, il y avait des mots importants dedans", a-t-il confié. Le beau trio a ensuite rejoint le stand de vente de l'agriculteur et les deux femmes ont une fois de plus tout fait pour se démarquer. Malheureusement, le soleil a eu raison de Stéphanie la blonde : "Je suis au bord du tournicoti, je vais tourner de l'oeil." Sa concurrente en a donc profité pour passer un moment privilégié avec David. Et ce dernier a admis auprès du cameraman qu'il avait toujours une préférence pour elle.

Le lendemain, direction le champ de courgettes de David pour ramasser quelques légumes. Pour l'occasion, les prétendantes se sont fait une beauté et ont chacune enfilé un petit short. Difficile donc pour l'agriculteur de se concentrer. "Si j'étais moi-même, je pense qu'on ne ferait pas que ramasser les courgettes", a-t-il confié. "Elles s'envoient des petites piques, mais ça reste dans la courtoisie", a-t-il ajouté au moment d'évoquer la rivalité entre les deux femmes.

Le soir venu, ils ont partagé un repas avec des amis de David. Chacune a tenté de se mettre en avant pour plaire au plus grand nombre. Sa fille Lola, qui était présente, a bien vu que son père avait une préférence pour Stéphanie la brune. De son côté, David l'a sentie un peu indécise, ce qui l'a un peu inquiété.