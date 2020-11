David (L'amour est dans le pré 2020) inquiet : mise au point avec sa favorite

David, maraîcher et arboriculteur de 50 ans, est fou de joie depuis l'arrivée de ses prétendantes toutes deux prénommées Stéphanie. Après un concours de minishorts qui a émoustillé le candidat de L'amour est dans le pré 2020 ou quelques petites piques, la belle blonde et la belle brune ont découvert les joies de se lever très tôt pour faire le marché.

David attendait beaucoup de cette journée pour voir si Stéphanie la brune, sa favorite, s'ouvrait un peu plus à lui. Peu de temps après avoir sorti tous les produits frais, ils se sont donc éclipsés pour une petite mise au point. "Ce qu'il va se passer cette semaine, dis-toi que c'est juste une toute petite partie de moi. Je ne vais pas aller m'avachir sur un canapé avec toi ou te faire des papouilles, non pas parce que je n'en ai pas envie. C'est juste que je ne me suis jamais affichée. Aujourd'hui ce que je suis en train de faire, c'est à l'opposé de tout ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, je suis en train d'ouvrir mon coeur. Après on va se retrouver à deux et on va vivre des moments différents", l'a-t-elle rassuré. C'est donc revigoré qu'il a rejoint son stand, sans que Stéphanie la blonde ne se doute de rien.

Mais David a souhaité joué cartes sur table et a invité Stéphanie la blonde au restaurant pour la mettre au courant concernant sa préférence. Seul hic, il a mis du temps à cracher le morceau. Durant une grande partie du dîner, la prétendante s'imaginait donc bien vivre avec lui. Elle a donc eu un peu de mal à comprendre ce que David lui disait au départ. "Mais j'ai compris, il n'a pas les petits papillons dans le ventre", a-t-elle confié, loin de se laisser abattre.