L'amour est dans le pré 2020 : David, un romantique au grand coeur

Après Laurent, Florian, Cathy, Philippe, Éric l'Auvergnat et Paul-Henri, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance de David (49 ans), arboriculteur, maraîcher, trufficulteur et héliciculteur.

Agriculteur depuis 1991, David a repris l'exploitation familiale où il cultive pommes, poires, cerises, pêches, nectarines, raisins, kiwis et coings. Il possède également un élevage de 50 000 escargots et quatre hectares truffiers. Il a connu deux grandes histoires d'amour dans sa vie dont sont nés trois beaux enfants (une fille de 13 ans et un fils de 11 ans dont il a la garde, ainsi que Lola, 22 ans, à l'origine de son inscription à l'émission). Avec son premier amour rencontré à l'âge de 24 ans, cela n'a pas marché car elle était un peu casanière. Après sept ans de mariage, le couple se sépare donc. Après avoir profité de son célibat, il a rencontré son deuxième amour qui était passionnel. "On était toujours en train de se disputer, mais on s'aimait à fond. Je pensais que c'était la femme de ma vie. On a fait deux très beaux enfants. Ça a duré une douzaine d'années", a-t-il expliqué.

S'il a fait quelques rencontres, il n'a pas trouvé le grand amour depuis sept ans. Et sa grande timidité ne l'a pas aidé. Il espère que sa joie de vivre, sa gentillesse et son humour séduiront une femme. De son côté, il aimerait rencontrer une femme bonne vivante, pétillante, ouverte, sociable (car il sort souvent), aimant la nature et le sport. Son rêve : construire une nouvelle maison au milieu de ses chênes truffiers pour vivre avec sa moitié. S'il attache peu d'importance au physique, il a tout de même précisé qu'il préférait une femme brune, pas trop forte. Ce romantique au grand coeur est près à s'engager sur du long terme.