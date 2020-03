L'amour est dans le pré, Philippe grièvement brûlé dans un accident : il raconte

Philippe (54 ans) est l'un des nouveaux candidats de L'amour est dans le pré 2020. Son portrait a été diffusé le 9 mars, sur M6. L'occasion pour les téléspectateurs de faire plus ample connaissance avec lui.

Depuis 1993, Philippe est éleveur de vaches laitières et il ne se voyait pas faire autre chose, car, dans sa famille, on est agriculteur de père en fils depuis quatre ou cinq générations. Quand il a rencontré Karine Le Marchand, il était en arrêt maladie. La raison ? Il s'est brûlé au niveau des bras et des avant-bras, à cause d'une friteuse. Un accident qui aurait pu lui coûter la vie. "Je voulais faire des frites et ma friteuse a pris feu. Mon visage aussi a brûlé. Ça a bien cicatrisé. Cet accident a un peu changé ma vision des choses. Auparavant, j'avais la tête dans le guidon. Là, j'ai pris le mur, donc je me suis reposé un peu. J'ai envie de profiter des années qu'il me reste", a-t-il confié à la présentatrice. Ce maladroit a aussi un doigt en moins à cause d'une machine agricole. Autre coup dur, il doit faire face à la maladie de sa maman, atteinte d'Alzheimer.

Célibataire depuis trois ans, l'agriculteur d'Auvergne-Rhône-Alpes a connu deux grandes histoires dans sa vie : un premier amour de quelques mois qui l'a profondément marqué et son ex-femme avec qui il est resté onze ans. Depuis, il n'a plus jamais eu autant de sentiments pour une femme. C'est l'une de ses amies qui a souhaité l'inscrire à L'amour est dans le pré afin qu'il trouve la femme de sa vie.

Philippe est droit, franc, authentique et généreux. Il espère rencontrer une femme naturelle âgée de 48 à 54 ans, bonne vivante et qui comprend les contraintes de son métier. Il aimerait également qu'elle ait des enfants, car l'un de ses regrets est de ne pas être devenu père. À l'époque où il était marié, il a bien tenté d'adopter avec son ex, qui avait des problèmes gynécologiques. Mais ils ont fait marche arrière, car ils étaient trop âgés pour accueillir un enfant en bas âge. "On nous proposait des enfants de 6 ou 7 ans", a-t-il précisé.