L'amour est dans le pré : Cathy, une femme exigeante qui a vécu un drame

Il y avait un peu d'amour dans l'air, lundi 9 mars. Karine Le Marchand donnait le coup d'envoi de L'amour est dans le pré 2020. Sept des treize nouveaux agriculteurs ont été présentés, parmi lesquels Cathy, une viticultrice de 41 ans venant de Nouvelle-Aquitaine au caractère bien trempé.

À l'âge de 7 ans, elle préférait rester dans les vignes ou sur les tracteurs plutôt que d'aller à l'école. Ses parents n'ont donc pas été surpris quand, à l'âge de 18 ans, elle leur a annoncé sa décision de prendre la tête de l'exploitation avec sa soeur Sandrine. Entreprenante et hyperactive, elle se plaît à remplir toutes les tâches qu'implique son métier. Mais le projet familial a pris une tournure dramatique puisque le père de Cathy s'est suicidé en 2016. Il a mis fin à ses jours à la suite d'une erreur dans le traitement des vignes qui a provoqué des dégâts irréversibles. Un sujet douloureux qu'elle a évoqué avec la présentatrice : "Il a mis du désherbant dans les produits, du coup, j'ai perdu quinze hectares sur trente. Je voyais les vignes qui commençaient à se rétrécir. Je lui ai dit que ce n'était pas grave. (...) Le lundi 1er août 2016, j'étais hyper contente parce que l'hectare que j'avais essayé de sauver repoussait. Je me suis dit que j'avais sauvé la vigne. Je suis arrivée au bout, j'ai tourné ma tête et j'ai vu la voiture de mon père. Je me suis avancée et je l'ai trouvé par terre... Il s'est suicidé. Je pense qu'il n'a pas accepté son erreur. Je me suis fait suivre après. De 2016 à 2017, j'étais très mal." Mais elle n'a pas baissé les bras et a fini par reprendre sa vie en main.

À la recherche de la perle rare

Sa soeur est mariée avec un Parisien et a pris la décision de vivre à Paris pour être conférencière sur le vin. Mère d'une grande fille de 19 ans, Cathy souhaite donc à son tour trouver le grand amour, car son célibat lui pèse. "Je n'aime pas la solitude. C'est pour ça que je suis toujours en action", a-t-elle confié. Elle a eu une relation de dix-huit ans avec le père de sa fille, qui s'est terminée il y a quatre ans. Deux ans après, elle a fait la connaissance d'un homme sur un site de rencontres, mais elle a vite senti que ça n'allait pas. Il était toujours inscrit sur le site malgré leur relation. Elle l'a donc piégé en se faisant passer pour quelqu'un d'autre et lui a donné rendez-vous après deux semaines de discussion. "Le mec était décomposé", a-t-elle précisé. Après cela, elle a été en couple pendant dix mois.

Aujourd'hui, elle souhaite croiser de nouveau le chemin du grand amour avec un homme de caractère qui puisse l'épauler, la soutenir moralement, mais aussi parfois la canaliser. Son futur compagnon ne devra pas avoir de barbe ni de poils, mais être chevelu. Elle sait qu'elle est exigeante, mais reconnaît qu'un coup de coeur peut faire disparaître ses critères.

Malgré son emploi du temps très chargé, Cathy prend le temps de faire des sports nautiques. Elle adore également voyager.