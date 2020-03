L'amour est dans le pré 2020 : Éric l'Auvergnat, un sensible au grand coeur

Après avoir présenté Laurent et Cathy, Karine Le Marchand est partie à la rencontre d'Éric l'Auvergnat, un éleveur de vaches laitières de 57 ans.

C'est avec son frère que le candidat de L'amour est dans le pré 2020 a accueilli la présentatrice chez lui. La seule famille qu'il lui reste, car leurs parents sont décédés. Son papa est parti alors qu'il n'avait que 16 ans et sa mère quand il avait 20 ans. À l'époque, Éric souhaitait travailler dans la mécanique. Mais il y a renoncé afin de travailler sur l'exploitation familiale, pour aider sa maman quand elle était encore là. "On n'a pas été trop gâtés", a-t-il confié, non sans émotion.

Cela fait déjà une trentaine d'années qu'Éric n'a pas été amoureux. "Quand on est plongé dans le boulot, les années défilent. Finalement, quand on se trouve le plus seul le soir, l'hiver, on refait le bilan de sa vie jusqu'à maintenant et on se dit qu'on a été con, qu'on a laissé passer des occasions", a-t-il expliqué. Mais il ne compte plus laisser passer sa chance. Touchant, respectueux et pudique, il compte sur l'émission pour mettre fin à son célibat.

Éric est un homme délicat et réfléchi, un sentimental un peu vieux jeu, mais ouvert et tolérant. Il n'a connu que deux histoires de quelques mois dans sa jeunesse. Une solitude qu'il attribue à son travail, mais aussi à une grande timidité. Il aimerait trouver une femme gentille, entreprenante et câline. Son rêve ? Avoir un coup de coeur. Et si elle a des enfants, c'est mieux, car il n'a jamais pu devenir papa, mais il est prêt à accueillir ceux de sa future compagne.

À la retraite dans trois ans, Éric envisage de quitter son Cantal natal afin de prendre un nouveau départ avec la femme de sa vie.