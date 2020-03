Laurent (L'amour est dans le pré 2020), un grand sensible prêt à être papa

L'amour est dans le pré 2020, c'est parti ! Lundi 9 mars, M6 a diffusé la première salve des portraits de la nouvelle saison. Le premier à avoir été dévoilé est celui de Laurent (45 ans), un éleveur de vaches allaitantes en Normandie, divorcé et sans enfant.

Cet agriculteur d'1,93 m qui pèse 120 kilos est un ancien rugbyman. Il s'est lancé dans l'agriculture bio en 2001 et est parti de zéro car il trouvait plus de stabilité dans ce métier. L'amour de l'élevage lui vient de ses grands-parents. "Je suis complètement habité par ce métier", a-t-il reconnu auprès de Karine Le Marchand. En plus de ses 350 vaches, il possède des chèvres, des coqs ou des chiens. Très soucieux du bien-être animal, Laurent élève ses bêtes en semi-liberté. La future femme qui partagera sa vie devra donc aimer les animaux.

Côté coeur, Laurent est célibataire depuis un an et a eu trois relations qui ont duré environ sept ans. Il a d'ailleurs été marié une fois, mais n'a jamais eu d'enfant. Il espère donc trouver l'amour de sa vie et devenir papa car il ne voit pas sa vie sans enfant, comme il l'a confié avec beaucoup d'émotion. Il a donc repris le sport et fait attention à son hygiène de vie afin de rester en forme. Il recherche une femme dynamique pour laquelle il aura un coup de coeur, tactile, féminine, sincère et sociable. Quand Karine Le Marchand l'a interrogé sur sa libido, il a expliqué en riant : "Ça peut être quotidien. C'est mieux si c'est quotidien. Si c'est bien fait, ça ne prend pas trop de temps." Avis à ses futures soupirantes : il aime la dentelle.

Détail insolite, c'est un couple de voyants qu'il consultait qui l'a inscrit à l'émission. Selon eux, Laurent va rencontrer l'amour grâce à L'amour est dans le pré.