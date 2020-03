L'amour est dans le pré : Paul-Henri, un agriculteur taquin au caractère affirmé

L'amour est dans le pré 2020 a débuté sur M6, le 9 mars. Karine Le Marchand a présenté sept des treize nouveaux agriculteurs de la saison. Après Laurent, Cathy ou Éric l'Auvergnat, le public a fait la connaissance de Paul-Henri, un éleveur de vaches allaitantes, de chevaux et de volailles de 38 ans au caractère bien trempé.

Fils et petit-fils d'agriculteurs, Paul-Henri a repris la ferme familiale il y a six ans. Éleveur de vaches allaitantes, il a diversifié son activité ces dernières années et possède aussi désormais des chapons vendus localement et des chevaux. "Je ne travaille pas, c'est un loisir pour moi", a-t-il confié. Il met un point d'honneur à prendre des vacances, notamment avec son fils de 12 ans qui vit à trente minutes de chez lui, chez la maman. Il aime aussi cuisiner, faire du sport ou le bricolage.

Paul-Henri est un homme entier, honnête, fidèle, attentionné et avec un caractère bien affirmé. Épicurien, sociable et un peu fanfaron, l'ancien rugbyman aime beaucoup plaisanter, mais il cache une sensibilité qu'il a du mal à dévoiler. Paul-Henri a eu trois relations significatives dans sa vie. Il a rencontré la mère de son fils à l'âge de 23 ans, leur relation a duré sept ans. "On n'était pas heureux tous les deux, mais on restait ensemble pour le petit. Je ne voulais pas ça, vivre dans le mensonge. C'était difficile de casser une famille. C'est pour ça qu'on fait en sorte que ça aille bien. Avec mon ex-femme, on discute de tout", a-t-il expliqué. Ses deux relations suivantes n'ont pas été concluantes, notamment parce qu'accepter son métier et son environnement a été difficile pour ces deux femmes.

Aujourd'hui, il souhaite rencontrer une femme dans la trentaine, féminine et avec du tempérament, qui aimerait surprendre et être surprise. Il veut également qu'elle comprenne et accepte les contraintes de son métier. Il n'exclut pas l'idée de devenir papa une nouvelle fois.