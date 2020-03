L'amour est dans le pré – Florian paraplégique : un agriculteur bouleversant

Florian est sans conteste l'un des agriculteurs de L'amour est dans le pré 2020 qui a le plus ému les téléspectateurs de M6, lors de la diffusion de son portrait le 9 mars. L'éleveur de vaches allaitantes de 37 ans a été victime d'un terrible accident qui l'a laissé paraplégique.

Fils d'éleveurs, Florian baigne dans l'agriculture depuis toujours. Le candidat, qui est à la tête de sa propre exploitation depuis 2004, est un vrai rayon de soleil. Pourtant, il a fait face à une terrible épreuve en 2010. Un arbre qu'il était en train de couper s'est abattu sur lui. "J'ai eu une fracture de la moelle épinière. Ça change la vie", a-t-il confié. Positif et combatif, il n'a pas souhaité renoncer à son métier pour autant. Bricoleur dans l'âme, il a adapté son tracteur et son quad pour pouvoir travailler au quotidien et se fait désormais aider d'un salarié, devenu un ami, pour certaines tâches inaccessibles. Il est aussi retourné vivre chez ses parents, sa maison n'étant pas adaptée à son handicap. Ce sont eux, d'ailleurs, qui l'ont inscrit à l'émission.

Côté coeur, cet homme pudique et timide a eu deux relations sérieuses. Avec la première, il est resté quatre ans. Ils se sont séparés, car la jeune femme est partie dans les bras d'un autre. Et avec la deuxième, cela a duré trois ans. Mais son accident a changé leur relation. Célibataire depuis 2011, il espère retomber amoureux d'une femme âgée de 25 à 40 ans et n'aura pas peur de se livrer. Il aura besoin qu'elle fasse le premier pas, mais, une fois à l'aise, il donnera tout pour celle qu'il aime. Enfin, Florian envisage de fonder une famille. Car oui, "tout fonctionne" malgré son accident comme il l'a précisé après avoir été questionné sur le sujet par Karine Le Marchand. Si vous êtes une femme au grand coeur et simple, n'hésitez pas à lui écrire.