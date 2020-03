L'amour est dans le pré, Florian paraplégique : l'accident qui a tout changé

Ce 9 mars, M6 donnera le coup d'envoi de L'amour est dans le pré 2020. Les téléspectateurs feront la connaissance des treize nouveaux agriculteurs, onze hommes et deux femmes, avec la diffusion des portraits. Florian en fait partie et devrait les émouvoir avec son histoire personnelle bouleversante qu'il a rappelée lors d'une interview pour Le Parisien du jour.

L'éleveur de vaches allaitantes de 37 ans a eu trois vertèbres fracturées en 2004, à cause d'un arbre que son père et son frère venaient d'abattre. S'il en est finalement sorti indemne, Florian a dû faire face à une grosse épreuve six ans plus tard, toujours à cause de la chute d'un arbre. Mais cette fois, c'est lui qui était à la manoeuvre. "Quand j'ai compris que le tronc allait me tomber dessus, j'ai couru. C'était trop tard", a expliqué l'agriculteur qui s'est retrouvé "avec une jambe derrière la tête". Transporté d'urgence à l'hôpital, il a subi une opération consistant à placer des "broches et une plaque dans le dos". Il a ensuite appris que les vertèbres "D12 et L1 étaient pétées et la moelle osseuse sectionnée". Depuis, il doit se déplacer en fauteuil roulant (il en a cinq différents).

"À 20 centimètres près, j'étais mort. On relativise beaucoup de choses après ça", a poursuivi Florian. À l'époque, il était en couple, mais sa relation n'a pas résisté à cette épreuve. On lui annonce en plus qu'il va devoir changer de métier. Mais il s'est battu afin de pouvoir continuer et a réussi son combat. Il a adapté son tracteur et son quad pour pouvoir travailler au quotidien et se fait aider d'un salarié pour certaines tâches inaccessibles.

Il ne manque plus que l'amour à Florian pour être totalement épanoui. Très timide, il n'aurait jamais postulé de lui-même à L'amour est dans le pré. Ce sont ses parents qui ont eu l'idée de l'inscrire et ils ont bien fait, car il a été sélectionné. Il a donc répondu aux questions de Karine Le Marchand. "Tout fonctionne, Karine", a-t-il notamment confié à la présentatrice qui a rapidement su le mettre à l'aise.

Florian souhaiterait rencontrer une femme de 25 à 35 ans. Espérons qu'après la diffusion de son portrait, il recevra de nombreux courriers.