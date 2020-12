Jean-Claude (L'amour est dans le pré) tout nu : ses parties intimes dévoilées après une chute

L'hyperactif Jean-Claude (63 ans) poursuivait son aventure avec Yolanda (61 ans). Après le séjour de la traductrice à la ferme, c'était au tour du céréalier de se rendre chez elle, dans les Landes, pour découvrir son univers. L'agriculteur était toujours sur la réserve, tandis que sa prétendante souhaitait avancer.

Dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2020 du 30 novembre, les téléspectateurs de M6 ont appris que Jean-Claude était arrivé dans la nuit. Une fois le déjeuner passé, Yolanda a emmené le candidat au stand de tir qu'elle a l'habitude de fréquenter. Et le soir venu, elle a organisé un dîner avec ses amis pour qu'ils rencontrent l'élu de son coeur. Lors d'un slow, la prétendante a tenté d'en savoir un peu plus sur le ressenti de JC. Elle lui a fait comprendre qu'elle avait besoin d'un rapprochement, même s'ils ne savaient pas où ils allaient. "Je peux en avoir envie, mais j'ai peur que tu penses que c'est gagné", a notamment expliqué l'agriculteur qui souhaitait prendre son temps. "A force de trop de recul de sa part, je perds totalement confiance", a donc déclaré Yolanda face caméra.

Malgré tout, Yolanda n'a pas perdu sa bonne humeur et lui a proposé de s'envoyer en l'air. Tous deux ont fait un tour en avion avant de faire une balade romantique en bord de mer. Autant de bons moments qui ont poussé Jean-Claude à s'ouvrir plus et à dire clairement qu'il souhaitait revoir la prétendante lors d'un week-end en amoureux. "Aujourd'hui, j'ai peur de me tromper quand même", a-t-il nuancé.

Jean-Claude nu pour un jacuzzi

Deux semaines après, c'est à Antibes que Yolanda et Jean-Claude ont passé du temps ensemble pour enfin savoir s'il pouvait y avoir une histoire d'amour entre eux. Après avoir découvert leur suite royale, l'agriculteur lui a offert des photos d'eux depuis leur rencontre. Malgré tout, il avait toujours des craintes et souhaitait être rassuré quant à son avenir avec elle.

Cela n'a pas empêché Jean-Claude de se mettre complètement nu pour partager un jacuzzi avec Yolanda. Petit souci, il a trébuché sur le bord. Ses parties intimes ont donc été dévoilées face aux caméras. Mais bien sûr, tout a été flouté. Une scène qui a provoqué un fou rire chez les deux candidats (et nous également). Pour l'instant romantique, c'est loupé.