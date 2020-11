Jean-Claude (L'amour est dans le pré 2020) : Danelly en larmes, premier baiser avec Yolanda

Jean-Claude était sur un petit nuage. Dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2020 du 26 octobre, le céréalier hyperactif de 63 ans a clairement dit à Yolanda (61 ans) qu'elle était sa préférée. Il lui fallait ensuite annoncer la nouvelle à Marie-Nelly (53 ans, surnommée Danelly), un moment pas forcément simple.

D'ordinaire très solaire, Danelly avait perdu son beau sourire dans l'épisode du 16 novembre. Le rapprochement entre Yolanda et Jean-Claude ne lui a pas échappé. La belle Colombienne a donc pris la décision de rentrer chez elle et a annoncé son choix à l'agriculteur. Après avoir remercié sa prétendante et lui avoir souhaité tout le bonheur du monde, elle a eu du mal à contenir son émotion. Avant de plier bagage, Danelly a préparé le repas. Puis, elle a offert un t-shirt à Yolanda sur lequel il était inscrit "C'est toi mon chéri". Un vêtement qu'elle espérait offrir à Jean-Claude si elle était choisie. Ce geste a beaucoup touché les tourtereaux qui n'ont pu retenir leurs larmes. Malgré la situation particulière, la bonne humeur était au rendez-vous lors du déjeuner. Danelly a ensuite retrouvé le chemin de sa maison et a une fois de plus eu bien du mal à retenir ses larmes avant de monter dans sa voiture.

Jean-Claude a ensuite profité de son nouveau quotidien seul à seul avec Yolanda. Tous deux ont échangé leur premier baiser, de quoi perturber quelque peu l'agriculteur. "Quatre ans sans avoir le baiser d'une femme... On a l'impression qu'il faut tout réapprendre. Ca fait drôle. Avec Yolanda, je me sens apaisé. Mon coeur est rassuré parce que c'est une belle personne", a-t-il confié, persuadé que leur amour sera indestructible s'ils prennent leur temps. "Je suis en train de tomber amoureuse", a de son côté déclaré Yolanda. C'est donc plus heureux que jamais qu'ils se sont quittés, promettant de se revoir prochainement chez la prétendante.