Jean-Claude (L'amour est dans le pré 2020) choisit Yolanda, Danelly ne se doute de rien

Jean-Claude a encore plus de mal à rester calme depuis l'arrivée de ses prétendantes Marie-Nelly (53 ans, surnommée Danelly) et Yolanda (61 ans). Le céréalier hyperactif de 63 ans fait tout pour qu'elles se sentent chez elle, quitte à céder à un caprice étrange. Mais plus le temps a passé, plus le choix de l'agriculteur de L'amour est dans le pré 2020 (M6) s'est précisé.

Dans l'épisode du 26 octobre, Jean-Claude a profité d'un déjeuner pour savoir si ses prétendantes étaient du genre à se vexer quand elles n'étaient pas d'accord avec les actions d'un homme. Danelly a donc fait savoir qu'elle pouvait l'être mais qu'elle ne le montrait pas. Elle a ensuite argumenté ses propos durant de longues minutes, trop longues pour sa rivale qui a quitté la discussion en cours de route, sans avoir pu s'exprimer. "Je n'en peux plus. Elle parle trop pour dire des choses qui vont de soi. Je n'arrive pas à en placer une et je trouve ça trop. Est-ce que c'est ce qui lui plaît ?", s'est agacée Yolanda.

Loin de se laisser démonter, elle a demandé un petit tête-à-tête à Jean-Claude pour faire part de son ressenti. "Mon fonctionnement correspond un peu plus au tien", a-t-il déclaré. Leur entretien s'est terminé par une belle bise sur la joue. L'agriculteur a apprécié que sa prétendante vienne le voir, mais il souhaitait, à ce moment-là, passer encore du temps avec les deux femmes pour faire le bon choix.

Jean-Claude fait déjà son choix

Par souci d'équité, Jean-Claude a fait un tour de tracteur avec chacune de ses deux prétendantes. Naturellement, il a tenu la main à Danelly sur le chemin, de quoi étonner la brunette. Même situation avec Yolanda qui se sentait privilégiée. Si elle savait qu'il avait fait la même chose avec sa rivale... "C'est important que je sente les deux réactions par rapport à ça. Je ne triche pas, mon choix n'est pas encore complètement fait. Il y a des petites choses qui se dessinent, mais ça peut tellement vite être retourné", s'est justifié le candidat.

Le trio est ensuite allé manger chez des amis de Jean-Claude. Et Yolanda a admis auprès de certains proches de l'agriculteur qu'elle était amoureuse. JC l'a ensuite rejoint pour lui avouer qu'il avait aussi tenu la main à Danelly "pour savoir aussi par rapport au touché". "Là maintenant je n'ai aucune incertitude. Tu ne crains rien", a-t-il ajouté. Le début d'une histoire d'amour donc, mais discrète car Danelly est pour l'heure toujours là.