Jean-Claude (L'amour est dans le pré 2020) : Le caprice de Danelly qui lui déplaît beaucoup

Jean-Claude (63 ans), céréalier dans le Centre-Val de Loire, cherchait une femme en pleine forme pour suivre son rythme de vie à cent à l'heure dans L'amour est dans le pré 2020. À l'issue des speed-dating, ce sont Marie-Nelly (53 ans, surnommée Danelly) et Yolanda (61 ans) qu'il a choisies.

Danelly est la première à avoir fait son arrivée à la ferme. Elle a donc eu la chance de partager le déjeuner en tête à tête avec JC, comme on a pu le voir dans l'épisode du 5 octobre 2020. Comme à son habitude, ce dernier était d'humeur blagueuse. Mais au moment de parler d'amour, il a repris son sérieux. Il était aux anges. Le seul bémol ? Marie-Nelly aimait un peu trop le sucre à son goût (quel défaut, en effet !). "Je le trouve plus attirant qu'avant", a confié la belle Colombienne qui a profité de ce moment seule avec lui pour se montrer tactile.

Pendant ce temps, Yolanda était en route. Et elle redoutait la cohabitation avec sa rivale : "Elle me stresse. On est tellement à l'opposé. Je n'ai pas compris. Je pensais être avec une petite blonde. Il a beaucoup parlé de sport et elle ne fait rien. Mais je n'ai pas le choix. C'est à lui de faire en sorte qu'on puisse avoir des moments chacun de son côté sans que l'autre interfère. C'est ça qui me fait peur." D'emblée, elle a tenté de s'imposer pour rattraper son léger retard. Heureux, Jean-Claude était persuadé d'avoir fait le bon choix.

Au moment de choisir les chambres, Danelly a fait savoir qu'elle se moquait d'avoir la grande ou la petite. Elle ne voulait qu'une chose : la télévision pour s'endormir. Mais aucune des deux n'en avait. Jean-Claude était prêt à installer une télé dans celle de Marie-Nelly. Mais il n'y avait aucune prise. Yolanda a donc gentiment accepté de lui céder sa chambre. "Je suis soulagée et très contente", a-t-elle lancé à l'agriculteur avant de lui faire un bisou sur la joue. De son côté, JC espérait qu'elle n'avait pas beaucoup d'autres "caprices cachés". Il aurait préféré qu'elle s'adapte étant donné qu'elle n'était pas chez elle. Mais il a vite tout oublié grâce à leur bon moment dans sa piscine.

Jean-Claude a ensuite passé un moment seul avec Yolanda pour en apprendre plus sur elle et ses intentions. Il l'a trouvée réservée, mais a été rassuré quant à sa sincérité.