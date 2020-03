Jean-Claude (L'amour est dans le pré 2020) veuf: "Jamais je ne l'aurais quittée"

Lundi 16 mars 2020, M6 a diffusé les portraits des nouveaux agriculteurs de L'amour est dans le pré. Le public a ainsi fait la connaissance de Jean-Claude (63 ans).

Impossible de s'ennuyer avec ce personnage haut en couleur, qui gère la double activité de céréalier en agriculture raisonnée et de commercial en agroalimentaire depuis près de quarante ans ! Hyperactif, il mène sa vie à cent à l'heure. Quand il ne travaille pas, il aime faire des sports en tout genre comme la course à pied ou le VTT.

Célibataire depuis deux ans, Jean-Claude a eu deux relations importantes dans sa vie. Il a notamment été marié et il a perdu sa femme il y a plus de dix ans. "Je l'ai rencontrée quand j'avais 20 ans. J'étais vraiment très très amoureux. Si elle avait encore été là aujourd'hui, je ne serais pas là. Jamais je n'aurais changé de femme. C'était fusionnel entre nous. On s'affrontait aussi, mais on était en osmose", a-t-il confié à Karine Le Marchand. Avec sa défunte épouse, il a eu trois garçons (de 31, 34 et 37 ans) qui tiennent une place très importante dans sa vie.

Aujourd'hui, Jean-Claude souhaite rencontrer une femme simple, directe, fidèle, nature, positive, honnête, tendre et capable de suivre son rythme de vie effréné. Mieux vaut également que sa future moitié ne soit pas pudique, car il aime les "câlins peau contre peau". Les relations sérieuses ne lui font pas peur, il espère donc en vivre une relation fusionnelle et sincère avec une femme âgée de 53 à 63 ans, de préférence avec la peau mate et "belle au naturel". Amoureux des voyages, il rêve de partir explorer le monde avec elle.